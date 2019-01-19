【男人的浪漫】中佬配少男大搞兄弟幫　兩代互Jam追女仔心得

說到男人的浪漫，不少人會想到一碟豆腐火腩飯，或者一個枝竹羊腩煲，但最浪漫的不是那個菜色有幾巴閉，而是陪你同枱吃飯的是那位。根據非正式統計，不論任何年齡層的男人，天生就像有保護罩一樣，當生活遇上問題時，就好易鑽牛角尖，未必願意向外人求助。 生命工場於去年四月，成功取得社區投資共享基金的撥款，舉辦了名為「莫逆生伸」社區連結計劃，如計劃名一樣，將一班中佬與一班少男，組織成莫逆之交的兄弟，彼此分享知識和人生經驗，延續社會資本。

位於油麻地上海街的生命工場C+公館，是兄弟們主要聚會場地和活動室，牆壁上的相集都是兄弟們的作品。（羅鈺歡攝）

計劃主要對象為油尖旺區的男士，希望擴闊他們工作以外的人際網絡，生命工場總監鍾承志（Tony）指：「我們發現好多中年男士，除工作和家庭以外就沒有朋友，退休的兄弟甚至失去與外界接觸的機會，所以我們希望透過不同活動幫助他們互相認識，建立兄弟般的感情，即使將來生活上遇到困難或挫折，都能互相開解，不至鑽牛角尖或出意外。」中心定期舉辦球類運動、義工團、道具小組等活動，為兄弟們製造交流和合作機會，讓他們發揮個人長處建立自信。

生命工場每月都有兄弟會議，他們每次都好踴躍參與，帶齊零食去開會。（受訪者提供相片）

另一方面，希望將11至18歲的年輕少男，與大約40歲的中佬們做配對，兩代共融互補長短。中心現時約有400位兄弟，中年男士為多，他們擁有豐富的人生歷練；但對於一班年輕少男，面對身活困難覺得好困局，對前途去向感到迷茫。中心透過活動將他們配對，年長的分享人生經驗，年輕的就教長輩資訊科技及儀容打扮等。

生命工場服務主任陳宇豪笑言：「例如中佬群可能『好努力搜尋網上資料』，所以手機經常中毒而不知所措，但這些尷尬事情難以向家人或子女啟齒，中心的年輕兄弟就可以好迅速地幫他們解決問題，讓他們覺得『呢度啲人真係幫到手喎！真係兄弟幫嚟喎！』這些貼身的生活困難，往往為他們建立了一份信任和感情。」這些看似無聊的小事，已經讓中佬們學習到基本電腦和科技認知，增加職場自信，亦不至與子女脫節。

生命工場找了專人設計宣傳刊物，其中手表封面正是莫逆生伸的兩代共融主題。（羅鈺歡攝）

阿豪又嘗試叫兩代兄弟交流結識異性的方法，他逐說：「中佬輩當年會直接問女生『我想認識你，可否交換電話？』等等，但新一代年輕少男就覺得好驚訝，『嘩！阿叔你真係好主動呀！』相反，當我問那班少男覺得自己甚麼時候最吸引時，其中一個13歲的兄弟竟然答『我打機嗰陣最charming』，我即時聽得呆了，但誰知他身旁的朋友竟然豎起拇指認同。」這些簡單的議題，已反映出兩代男人不同溝通方式，現今世代在資訊科技發達下，人與人之間的溝通變得複雜了。

他們最希望透過計劃令區內男士了解社會服務，預防社會問題發生。（楊凱力攝）

莫逆生伸計劃由2018年4月至2021年3月為期三年，剛過去的半年間，已舉辦了不同球類運動和資訊科技學習班等，為兩代兄弟們提供交流活動，希望年輕一代了解老一輩的生活如何顛簸，學習解決生活問題，避免年輕一代走歪路。

餘下兩年半時間，Tony與阿豪最希望組織一群生死教育的兄弟幫，訓練他們成為探訪隊，他細說：「因為我們不少單身的兄弟，當患病時真的沒人探病或照顧，我們好希望培訓一班兄弟，認識如何探病令病者感到舒服一點，甚至有些兄弟有長期病患，面對著一些身體狀況較差的，希望可以做些從旁照顧的服務。」

他們已聯絡一些殯儀服務的社福機構合作，舉辦一些生死教育課堂，如棺材究竟是怎樣的？死人化妝是否一定誇張濃妝呢？讓兄弟們及早了解一些坊間忌諱的事情，一旦不幸地有兄弟離世，都能即時互助。