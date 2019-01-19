【男人的浪漫】麻甩佬都有心事　社工搞中佬Gathering助打開心扉

男人無論失業、失戀、失婚、失學也好，兄弟出來說的第一句話離不開「唔使講咁多，飲啦！」乾一杯啤酒，默默的一個眼神和微笑，勝過千言萬語的鼓勵，這就是男人的浪漫。但要男人敞開心扉不是沒辦法的，生命工場過去一個專為男士而設的社區服務計劃「兩脇發功」，正是以男人角度還治男人有口難言之苦。

社會傳統既定了男士強者的角色，當所有人都認為男人一定要「得」時，若他們有一次想表達自己「唔得」確實困難。不少社福機構或社區中心，都標榜女性或家庭服務為主，令男士們覺得入去求助的都是弱者。

兄弟書法家華戈為計劃題字，並成為計劃宣傳主題物。（受訪者提供相片）

生命工場服務主任陳宇豪解釋：「對中佬來說，生不入官門，死不入社福機構，因為他們覺得入去就是有問題的一群，他們仍然以為社工就好似教會般派飯或派奶粉之類。他們恐懼社工會捉他入房傾偈，又驚唔知會傾咩。」大多數男士們對社會服務認知不足，令他們對社工的角色有誤解，甚至抗拒求助。

阿豪又說：「好多社工好鍾意問人『你有咩感想呀？』其實感想對於一個男士嚟講，究竟係咩呢？他們都唔知從何說起，所以我哋會運用返他們熟悉嘅詞語，例如：你有咩『閉翳』？你想點做呀？」這些字眼對他們來說可能容易吸收，亦都識得回應去講出心事，社工亦能容易了解。阿豪表示，做個案輔導最大目標就是解決問題，有時散步傾幾句，閒談間可能已經幫他們處理了問題。

Tony與阿豪（左）是生命工場的社工，為油尖旺區的男士提供輔導及社區服務。（楊凱力攝）

當解決了兄弟們對社區中心的誤解後，還要過幾關才令他們參與活動。阿豪又指：「男人就係唔喜歡承諾，因為佢哋好驚計算出席率，如果一定要佢哋報名未必會嚟，但我哋就訂好咗球類運動嘅時間、地點、場館，發一個訊息畀佢哋，想到就到，佢哋反而比我哋仲要早到準備。」大家亦無需擔心分組問題，當他們覺得適合玩，有信心玩，自然會參與成為一個群組。阿豪有時故意訂少一些場數，讓他們等待時可以多些交流時間，兄弟們知道他用心良苦，都會體諒。

男士們很難混熟，生命工場總監鍾承志（Tony）笑言：「男人之間嘅熟悉，未必係我哋想像中咁容易，可能無工作落公園坐，你眼望我眼，望咗兩年都未知對方姓名，但就認為自己同對方好熟。」而中心就建立了一個平台，讓他們互相認識，互相幫助。兄弟們對中心建立了信心，認定是「自己人」就會默默地付出和幫手。

生命工場「兩脇發功」-_男士製作道具的Sparkle Ball花火燈。（受訪者提供相片）

生命工場現時有400位兄弟，最希望能夠結集一班基層男士，發揮他們的長處，成為社會資本貢獻社會。早前中心為兄弟們爭取了一個製作舞台劇道具的機會，為年長的兄弟發揮他們當年的金工、木工技能，Tony說：「班兄弟呢個年紀，能夠有一個平台畀佢哋實踐理想。」還要是魏綺珊的《瑪麗皇后》舞台劇的後台道具製作組，能夠與當年的女神合作，大家又緊張又興奮。

不過他們最希望能訓練一班兄弟成為探訪隊，為長期病患或無依無靠的兄弟，提供照顧和探訪服務，同時教育他們接觸生死議題，及早做好心理準備，一旦將來有兄弟出事，也能幫手辦理後事，為社會出一點力。