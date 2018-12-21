同一屋簷下街坊互助　社福機構：摸著石頭過河

為期三年的「社會房屋共享計劃」由社聯牽頭，邀請社福機構負責營運，至今已有七間機構陸續推出單位。 營運機構均認為社會房屋在滿足基本的住屋需要外，街坊之間亦建立起鄰里情誼，不時會為鄰舍煮飯、清潔，走出狹隘劏房的陰霾，積極拓展生活圈子。

社會房屋共享計劃於2017年9月推出，至今有7間營運機構於全港各區推出單位，大部分單位都由發展商提供。（羅國輝攝）

一年前，傅女士與5歲半的女兒租住朋友家的單位，惟業主加租後，朋友決定搬走，傅女士亦要另覓住處，「無廚房得100呎，但月租已四、五千元，」她亦擔憂患中度自閉症的女兒突然大叫、情緒不穩，影響左鄰右里，花約二個月仍未找到合適住處。

傅女士與患自閉症的女兒住在社會房屋，她稱感受到女兒的性格比以前外向，會主動與他人玩樂。（張浩維攝）

經社工轉介後，傅女士申請聖雅各福群會位於旺角豉油街的社會房屋計劃，入住約370平方呎的兩房單位，「心情有少少興奮，唔駛再四圍搵屋。」雖然都要與他人共住，但營運機構早在入伙前已進行配對，安排準住戶預先見面，互相分享日常生活習慣和作息，「第一次見面，已經覺得夾到。」

她笑指最開心看到女兒的轉變，由以往較沉默，到現在主動與人打招呼、玩樂，「放學返嚟，見到鄰居打開門，都會想去同人哋玩，又講多咗嘢。」

傅女士於去年底入住社會房屋，與另一個單親家庭居住約400呎的單位。（張浩維攝）

社工可即時幫助街坊

市建局去年將旺角豉油街安置大廈的14個單位，撥作社會房屋。負責營運的聖雅各福群會家庭及輔導服務高級經理黃超文表示，暫有26戶入住，主要服務對象為單親家庭。他解釋，單親家庭比一般家庭更難在私人市場尋找單位，「如果係BB更加唔租，因為怕小朋友哭喊造成騷擾，對戶主嚟講，佢無社會責任要去幫你。」

黃超文認為社會房屋對營運機構而言，是一種嶄新經驗，從傳統模式落區「洗樓」接觸街坊，變成「包租公」，走進大廈舉辦活動，當街坊遇到家居問題時可到戶幫忙，「有次停水、停電，社工一知道消息，就即刻幫街坊搬水。」而街坊有情緒問題，社工可即時跟進，發揮同路人的角色。

聖雅各福群會家庭及輔導服務高級經理黃超文認為，社會房屋對於營運機構都是一個新的體驗，至今仍在摸索如何做得更好。（張浩維攝）

回顧過去一年，黃超文形容現階段仍然是摸著石頭過河，摸索應投放多少資源及定位，他期望能夠成為一個好的範例，推動政府、私人機構提供更多社屋單位，令有需要的家庭可安居樂業。

位於土瓜灣下鄉道的一幢唐樓，共推出53個單位，社聯會負責單位翻新等開支。（羅國輝攝）

參考海外經驗 期望年輕人參與服務



大部分社會房屋都以家庭為主，但亦有機構為年輕人提供入住機會。營運機構之一的救世軍於土瓜灣下鄉道推出53個單位，面積介乎600至1300平方呎，約80名街坊將於12月陸續遷入。

救世軍社區計劃高級主任馬澤淳指，其中4個單位租予18至29歲的年輕單身人士。他認為年輕人都有住屋需要，舉例指一名20歲居住院舍的男生，快到遷出的年紀，「對佢哋呢班年輕人嚟講係好困難，一係住劏房、板間房。」他期望可幫助年輕人自立之餘，亦可透過與他人共住，互相支持。

救世軍社區計劃高級主任馬澤淳期望住戶入住後，透過參加活動，建立良好的鄰里關係。（羅國輝攝） 馬澤淳又說，外國的社會房屋安排年輕人免費入住安老院舍，與長者共住及照料他們。於是他亦參考這個經驗，引入年輕人「打工換宿」的概念，入住的年輕人每星期「工作」約2至3小時，可包括舉辦興趣班、管理大廈社交專頁及群組等

未來：倡政府設立租管

社會房屋計劃至今推行已約一年，馬澤淳回顧當初收到約200份申請表，反映仍有為數不少的劏房戶住在差劣的環境之中。他期望日後政府可推出更多單位，及延長租住年期，「4人家庭普遍都等上公屋都要6至8年。」至於未來過渡房屋是否應恆常化，他稱若政府可做到「三年上樓」的承諾，過渡房屋以有「光榮引退」的一天。

不過，他認為政府須重設租金管制，保障港人的租住權，「如果租住權被剝奪，對於呢個城市仲有無歸屬感、生活仲有無盼望呢？」

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《 社會房屋一周年 政府角色在哪裏？》。

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