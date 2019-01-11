【重建了無期】居民惶恐　政府懶理　大坑西邨天花「一篤即塌」

位於石硤尾的大坑西邨，落成至今已逾半世紀，樓宇老化問題嚴重，牆身滲水、破爛及塌石屎等情況屢見不鮮，雖然於2016年已通過重建計劃，但至今仍未見任何進展。 日前有居民向區議員投訴，屋邨單位內的天花有石屎剝落，嚴重至鋼筋外露。區議員批評重建計劃進展緩慢，建議政府介入，協助安置居民。

日前大坑西邨一單位發生塌天花意外，天花石屎大範圍脫落，事後有關位置更出現鋼筋外露，雖然未有人受傷，但單位仍然危機四伏，恐怕隨時再塌。事發單位位於大坑西邨民樂樓，此屋邨為私營出租屋邨，由非牟利團體香港平民屋宇有限公司興建和管理，屋邨的大廈樓齡為53年，現時正籌劃分階段重建。

大坑西邨民樂樓一單位天花有石屎剝落，更見鋼筋外露。（譚國僑提供圖片）

深水埗區議員譚國僑日前揭發大坑西邨再次發生天花塌石屎，他向《香港01》透露，事發單位的戶主早前發覺天花有發脹的情況，故嘗試借物敲碰，結果天花「一篤就塌」，他直言幸好戶主盡早發現並且嘗試敲碰，否則可能整個天花的石屎會突然倒塌，屆時後果更不堪設想。

譚國僑指，事發單位的天花「一篤就塌」。（譚國僑提供圖片）

譚續指，該單位位於一樓，而一樓以下位置須依靠樁柱加固，本已十分危險，加上大廈沒有定期檢查維修，故有重建的必要。「平屋宇（香港平民屋宇有限公司）雖已開始第一期重建計劃，但並未見其進展。政府唔幫手，重建計劃根本無得郁.。」他認為，政府至少要先安置好首批受影響的住戶，不應該繼續將市民置於危樓之內。

大坑西邨重建計劃早年獲得城規會通過，但至今仍不見進展。（張浩維攝）

早前有人在屋邨掛起直幡，要求政府接手重建計劃。（張浩維攝）

該戶主現時仍住在單位內，若再有類似情況，一旦走避不及，便相當危險。譚國僑指，該單位暫時沒有即時危險，但塌天花情況在大坑西相當普遍，主因懷疑是廁所污水渠有滲漏，構成塌天花風險，並容易衍生衛生問題。不過，他形容平屋宇只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，沒有解決問題根源。

譚國僑表示，外牆剝落及滲水等問題在大坑西邨為普遍現象。（張浩維攝）

2016年6月，城規會有條件通過大坑西邨重建計劃，由平民屋宇有限公司負責重建，而計劃分為兩期進行，首階段重建的兩幢樓宇，合共提供1,289個單位。當中560個為出租單位，另外729個則為出售單位，預料首階段重建可於2024年前完成；第二階段則會重建4座樓宇，可提供3,636個單位，料2030年前落成。然而計劃至今一直未有進展。

《香港01》已向香港平民屋宇有限公司查詢大坑西邨重建項目事宜。