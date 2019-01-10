【浪費公共空間】香港仔休憩處得幾張空櫈　遊樂場十年水盡鵝飛

香港市區人煙稠密，你有否想過在這鬧市之中，找尋片刻寧靜？香港仔有一個休憩處和遊戲場，內裡設施乏味，以致長期無人到訪，社區資源慘遭浪費。區議員透露，這兩個公共空間已被閒置10多年，長期杳無人煙，現正尋求街坊意見，建議當局改變此處用途。

香港仔工業學校旁、鴨脷洲大橋的上橋位置，有一名為「香港仔大道／鴨脷洲大橋休憩處」的空間，看起來十分空曠，不失為活動佳點。然而，該處卻水盡鵝飛、人跡難尋，長期只有數張「空櫈」。事關該處座落於天橋底，位置頗為偏僻，亦非當區常用或必經之路，閒時街坊也甚少到訪此地。

香港仔大道／鴨脷洲大橋休憩處長期水靜河飛。（徐遠華提供圖片）

香港仔警署旁、休憩處附近的「鴨脷洲大橋（北端）兒童遊樂場」同樣杳無人煙，這裡雖設有滑梯及搖搖木馬等遊樂設備，但其使用率偏低，相當荒涼，公共空間如同閒置。此遊樂場與休憩處如「同是天岸淪落人」，長期無人踏足，有街坊更指「猶如置身結界」。

附近的遊樂場人跡罕至。（徐遠華提供圖片）

公眾休憩處和遊樂場本應相當熱鬧，然而卻遭「荒廢」，黃竹坑區議員徐遠華指這情況已維持10多年。他向《香港01》表示，星期日會有菲傭在休憩處聚集，但閒日則杳無人煙。他透露，休憩處現場只放置數張張椅子，四周空無一物，令這個公共空間白白浪費。

徐遠華曾經問過毗鄰的學校，有沒有需要在該處加添設施供學生使用，例如是乒乓球桌等，但對方校長表示校內設施已經足夠，故認為沒有必要；他又表示，現正諮詢鄰近屋苑的居民意見。

休憩處只得幾張「空櫈」，徐遠華建議改變休憩處的用途。（徐遠華提供圖片）

周末會有外傭在休憩處聚會。（徐遠華提供圖片）

兒童遊樂場的使用率奇低，徐遠華直言「10幾年都無見過小朋友到此遊樂場玩」。他估計，遊戲場的設施太過單調和較低挑戰性，只有一個滑梯和寥寥設備，故無法吸引小朋友到場，「設施真係太悶，連韆鞦都無。」他建議在該處增添多些如攀爬類別的遊樂設施等，相信能吸引香港仔與黃竹坑的居民前來。

徐遠華指遊樂場設施沉悶，連韆鞦也沒有，故難吸引小朋友前來。（徐遠華提供圖片）

徐遠華補充，2008年政府在當區覓地興建寵物公園，他曾建議當局將此休憩處改變用途，變成寵物公園，也正好解決了使用率低的問題，然而政府因噪音及空氣等問題放棄這個選項，轉為到大橋底鄰近逸港居位置興建。

《香港01》現正向康文署查詢對改變以上兩址用途的意向。