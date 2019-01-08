【社區自救】地區人士設置社區燈　照亮漆黑鴨脷洲海旁

鴨脷洲新海旁道原為前港鐵南港島線用地，在兩年前通車後，正式歸還給政府，並向公眾開放。不過，政府一直未於此路安裝街燈，現場漆黑一片，路經此地的市民更要摸黑探路，既恐怖又危險，令不少市民投訴。事隔兩年，政府仍未安裝街燈，有社區人士決定自發添置社區燈，照亮了黑暗的鴨脷洲海旁，也發揮了社區自救的精神。

不少人喜歡在晚飯之後到海邊走走，不過有些海旁並非想像中美好，教人無意踏足。就像鴨脷洲新海旁道，現場漆黑一片、「一燈難尋」，踏上這條海旁道，有如閉眼走路。社區主任陳炳洋指，這段漆黑之路原本是前港鐵南港島線用地，自兩年前南港島線通車之後，該路段便歸還給政府，並向公眾開放。然而政府當局並未於有關位置安裝街燈，一到晚上，步入此處便會伸手不見五指。

加燈之前的鴨脷洲新海旁道，現場漆黑一片，根本不能看清路面。（陳炳洋提供圖片）

兩年來，社區主任陳炳洋及陳欣兒不斷與各政府部門斡旋，希望政府能夠在此加設路燈。不過他一直未獲得政府的正面回覆，各部門只一直以「非職權範疇」推搪。有見及此，兩人自發在新海旁道圍欄上，安裝了4盞配備4粒2A電池的戶外LED燈，照亮了原本黑如髹漆的鴨脷洲新海旁道，不過現時已有1盞被人盜走。

安裝社區燈之後，陳炳洋也會定時到海旁替燈換電，他對《香港01》表示，換電時碰見不少街坊，他們都對在海旁加設的照明裝置表示非常歡迎和高興。

陳炳洋與陳欣兒自發安裝社區燈。（陳炳洋Facebook影片截圖）

事實上，社區設備的管理者應為政府，但當局未有明確釐清管理責任，故讓在新海旁道一直存在於黑暗之中。陳炳洋表示，政府必然是要負責任的第一人，「該路段有更亭和大閘，也有保安駐守，分別由路政署和地政署管理，但兩個政府部門均表示，為該處加設街燈不屬其職權範疇，因此拖延了兩年。」他又指，日間有不少人會到該處放狗、散步和踩單車，夜晚亦有人會到場跑步，但由於該處仍未劃為公園，連康文署亦無管理責任，他又批評政府一拖再拖，才逼使居民發起社區自救。

陳炳洋與陳欣兒自發在海旁沿路加設社區燈，原本調好了6盞燈，但安全起見，留下4盞，不過很快便有1盞被盜去。（陳炳洋提供圖片）

陳炳洋說，社區自救是逼於無奈之舉，安裝街燈本應是政府責任，市民進行社區自救，也要自行評估風險，「政府肯做嘅話，市民根本唔使做。」他續指安裝社區燈之後，很快便有1盞被人偷走，故呼籲居民幫忙多加留意，以及鼓勵自發換電，也不要因私利而損害社區，「見到有人因為私利而偷走社區燈，其實都覺得有啲傷心」。