【林村河魚類大屠殺】疑被非法駁污水渠　區議員：環保署話正常

去年11月，有大埔區市民發現林村河突然有大量死魚浮上水面，更不時傳來惡臭味，情況直至去年12月才逐漸改善。昨日大埔區議會上討論有關問題，環境保護署表示已在調查大量魚類死亡原因，大埔區議員關永業引述署方回應，表示目前仍未找到魚類死亡原因，並懷疑此屬正常死亡現象，一眾議員對有關說法表示不滿，並懷疑有非法駁污水渠至林村河一帶。

大埔區區議員關永業表示，有市民在11月發現在大埔中心對出林村河一帶有大量魚類死亡，「有手掌咁大嘅魚死咗，亦都有魚毛死咗，仲有啲死魚被沖上堤岸。」關永業指，死魚群發出輕微惡臭，影響附近環境及居民。

關永業懷疑林村河被非法接駁污水渠，魚類因接觸污水而造成大量死亡。昨日區議會環境、房屋及工程委員會會議召開會議討論魚類死亡問題，「環保署同漁護署都話查唔到魚類死亡原因，又指魚類唔係因為紅潮或特別污染物，懷疑死亡係正常現象！」關永業表示不滿署方答覆：「如果係一條半條就好自然，但係大量死亡就唔太正常！」

而環境保護署則在區議會中表示，署方會繼續巡查林村河下游一帶可能涉及非法排放的源頭，以堵截污水排放到林村河。署方又補充指，署方會定期監測林村河河流水質，並且每月到該河實地量度水質及收集水質樣本化驗。整體而言，林村河下游的「水質指數」 在過去 5 年(2013-2017)一直保持在『良好』的級別。

環保署回覆《香港01》時表示，確實於去年11月發現數十條死魚分佈在寶鄉橋至南運路的一段河道。為追查事件是否與河道水質受到污染有關，署方已在事發地方及河段附近地點，在不同時段抽取河水樣本作化驗。而根據化驗報告，河水的水質參數，包括水體的含氧量、生化需氧量、氨氮及酸鹼度等均無異常，與過去一年林村河的有關數據相若，反映該段林村河水質沒有變差或出現污染事故。

署方亦表示，期間多次派員巡查，亦沒有發現與死魚有關的可疑污染源或違規排放，又指會繼續留意河道情況，若發現有任何異常情況，會立即聯同相關部門作出跟進調查，如查獲違法排放，會採取適當的執法行動。

大埔林村河一帶經常有市民在岸邊垂釣。（曾梓洋攝）

2015年11月，沙田城門河亦曾出現過大量魚類死亡事件，當年大埔林村河懷疑亦因此受波及，出現大量魚類死亡。關永業指，現時食環署在清理死魚後僅當垃圾處理，他建議，如日後再遇上同樣事件發生，促請食環署將死魚送去化驗，查明事情起因。