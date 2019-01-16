【差別待遇】疑拒絕綜援人士指定中醫師　仁濟中醫中心被指歧視　

「有錢先有得揀？」一名領取綜援的市民，過去7年來，均會到仁濟醫院中醫服務求診，並出示醫療費用豁免證明書。而過去皆由同一位中醫師負責跟進其個案，但早前覆診時，卻換來另一位中醫師，但當提出欲轉換中醫師時，卻被職員無故拒絕，並指：「要畀現金先有得揀」，令其深感受到歧視。

去年底，一位街坊向離島區議員郭平投訴，指使用仁濟醫院香港浸會大學中醫教研中心服務時，當他要求指定診症的中醫師，卻遭職員拒絕，原因是他使用綜援的醫療費用豁免證明書。

小龍對醫院作出差別待遇感到相當無奈，希望有關方面可給予合理解釋。（東涌社區發展陣線提供）

《香港01》透過社區組織「東涌社區發展陣線」，聯絡上約45歲的男事主小龍，小龍表示過去7年均向仁濟醫院的中醫服務求診。去年4月，他如常到醫院覆診時，發現職員未能安排以往跟進他病歷的中醫師，遂要求轉換本來的中醫師，但遭到職員拒絕。「佢話一係就畀返現金先可以揀喎，攞住豁免書就無得揀，咁我覺得有少少無奈。」

後來，小龍與其他綜援病友討論下，發現大家都有類似的經歷，奈何認為與職員理論亦無補於事，「因為根本係制度問題」，所以他向區議員郭平求助。其後郭平將此事提交區議會，希望醫管局確認事件是否屬實。

醫管局作出書面回覆，指中心會按實際運作情況，如求診人數、中醫師人數等，讓求診病人指定中醫師應診，不過同時個別中心會安排指定中醫師為綜援人士診症，讓醫師有足夠的診症機會，作培訓和研究用途。

區議員認為醫管局解釋不可理喻，認為是變相承認綜緩人士需要遭受差別待遇。（區議會文件）

郭平直指醫管局的解釋相當荒謬：「咩叫培訓同研究用途？即係當綜緩援人士係白老鼠？佢哋根本係不打自招。」他認為綜緩人士不應受到差別待遇，因為中醫中心向病人收取的費用並沒有任何折扣，只是金額全數由政府負責，因此理應一視同仁。郭平希望醫管局可以就此事給予綜援人士一個合理的解釋。

仁濟醫院回應《香港01》查詢時，指上文提及的中醫教研中心是由醫院管理局、仁濟醫院董事局和浸會大學以三方夥伴協作模式設立，並由仁濟醫院董事局負責中心的營運及日常運作。一般市民及綜援人士於仁濟屬下中醫中心求診時，均可選擇診症的中醫師。為善用人力資源和提高效率，中心每天都有數名中醫師輪值為綜援人士應診，輪值的中醫師人數，須視乎該中心當日求診者數目與值班中醫師的總人數而定。而在過去5年，院方並沒有接獲相關投訴。