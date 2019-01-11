大埔單車違泊情況嚴重　聯合行動三個月充公五百部單車

大埔區內不少居民經常以單車代步，而區內單車泊位的供求問題及單車違例停泊的情況，一直備受關注。為改善違泊情況，有關部門通過地區主導行動計劃，於去年9月至11月期間，共展開六次聯合清理單車行動，行動由大埔民政處統籌，參與部門包括大埔地政處、食環署、運輸署及警務處。

根據大埔地區管理委員會文件資料顯示，9月至11月期間的六次清理行動中，共發出超過1,700張告示，以及充公逾500部單車。各署亦參考北區的經驗，在太湖花園和太和鄰里社區中心附近的行人隧道一帶進行試行計劃，引用《簡易程序治罪條例》（第228章）第4A條和第32(1)條，撿走構成阻礙的違泊單車，以改善區內單車違例停泊問題。

大埔墟站外是其中一個違泊黑點。（劉勇威提供）

大埔區區議員劉勇威表示，區內單車違泊問題十分嚴重，而兩大黑點位於大埔墟站附近，以及太湖花園附近的行人隧道，該位置毗鄰太和火車站。不少居民從住所踏單車至上述地點，然後再轉乘東鐵線。他續指，以前共享單車違泊使問題加劇，而2017年底，太湖花園旁行人隧道的黑點增加了100個單車泊位，去年的聯合清理單車行動以及上述的試行計劃成效顯著，情況得以改善。

他認為要解決問題應該雙管齊下，一方面增加泊車位，滿足居民的泊車需要；另一方面檢走構成阻礙的單車，對沒有公德心的人有阻嚇性。

單車違泊情況嚴重，阻礙途人。（黃文軒攝）

大埔區道路、交通安全運動及單車網絡發展工作小組主席胡健民亦指，運輸署近年對違泊單車加強監管，亦與各共享單車公司訂立協議，公司對旗下的單車加強管理，因此問題得以改善。

除此之外，大埔民政處亦製作了宣傳海報及小冊子，分發至鄉事委員會、業主立案法團、業主委員會居民聯會、互助委員會、區內7個社區中心及會堂和民政諮詢中心等，加強向市民宣傳妥善停泊單車。