【金齡單車隊】教練當車手咁操　兩個耆英學踩車：原來自己係得嘅

現時社會上有不少單車訓練班，但多為年青人及小朋友而設，如果長者或退休人士要學單車，可以怎樣做？ 年過六十五歲的葉麗霞 (Wendy)和梁蘊琦 (Bonnie)退休後，曾到台東伯朗大道旅行，當所有人也踩單車遊覽好風光，她倆因不懂踏單車，只能徒步看風景，「當時諗，如果我識踩就好喇！」 有機構成立專為50至70歲的退休人士而設「金齡單車隊」，由零開始教長者踩單車，其中一位義務教練更是前港隊教練賴藹欣。兩人膽粗粗參加單車班，沒料到教練當耆英們如港隊般「操練」，要她們踩入梅子林上斜，還計劃帶領一眾隊員明年環台。 自言「一把年紀」，骨頭會散的Wendy和Bonnie，究竟如何克服重重難關，突破自己？ 攝錄：王海圖；剪接：袁柏謙

這兩位年過六十歲的退休人士，報讀過不少興趣班，但動態活動單車才是她們的最愛。

不懂踏單車 去旅行冇癮

談歲數始終是女人大忌，Wendy和Bonnie也不願透露真實年歲，「我依家拎兩蚊八達通！」Wendy笑說。兩人早在工作崗位退下火線，分別過着退休及半退休生活。回望前半生，她們有一個心願，便是學踏單車——在讀書時沒有機會學踏單車，無奈到長大後，又要忙工作、忙生活。

過去從事船運工作的Wendy說：「好夜先收工，好多時做到食晚飯嘅時間都冇，宵夜先放工。星期六日都要做下家務，照顧小朋友，好辛苦。」即使有空，她一把年紀，也不好意思重新學習，「唔好話學，連踩都唔會喇。」Bonnie則說，朋友愛行山，不會踏單車，也沒機會踏單車。

她們兩年前跟一班朋友到台東旅行，來到著名景點伯朗大道，金黃翠綠的稻田間有一條蜿蜒的單車徑。其他朋友立即租單車暢遊，她倆因不會騎兩個轆，「得個恨字」，只能靠兩條腿走。「風景真係好靚。當時諗，如果我識踩就好喇！」Wendy說。

怕跌親 仍恨學

基督教香港信義會愉翠長者鄰舍中心三年前成立「金齡單車隊」（Pride on My Ride），專為50至70歲的退休人士而設，並由前港隊教練教長者踏單車。但當她們得悉有此計劃時，感到難以置信。Bonnie說：「點解長者會有單車班？仲要有教練教？」學踏單車似乎是年青人的專利，她們不敢相信在這般年紀竟然還有機會學踏單車。

雖然忐忑不安，但兩人還是決定報名。Bonnie認為，計劃專為長者而設，一來參加的都是同輩，相處輕鬆自在，二來對有教練指導，感到安心。Wendy曾擔心會跌倒受傷，對家人造成負擔，卻最終仍決定來上堂，「長者一跌親就好麻煩，但我諗，成世人樣樣都要試下，唔得！我要去學，學唔識先算！」

Wendy笑言每次練習後都會受傷，「要搽去瘀膏」，都仍然很喜歡踏單車。

突破心理關口

「金齡單車隊」課程設有初階班及進階班，初階班教授基本單車技術，如上腳踏、取平衡、停車等；而進階班主攻路面練習，由單車公園踏出單車徑，學上斜、落斜及轉彎等動作。

對年青人來說，踏單車沒難度，但對長者而言卻極大挑戰。Bonnie和Wendy最怕上落斜，「係一個心理關口，因為唔知個技巧，好驚。」落斜需要同時兼顧好方向、速度及剎車力度，但長者記性不好，手腳又難協調，要不斷重溫動作，才有信心做到。

一班耆英學踩單車，教練卻當他們是「單車手」般訓練。教練曾經帶她們踏單車到馬鞍山梅子林練習上斜技術，Wendy起初極抗拒，「我聽過梅子林好斜，好危險，我一定唔會去，呢一世都唔會去。」最終當她路過梅子林時，教練刻意不提她身在何處，令她成功上斜，「原來自己係可以嘅，心理關口衝破咗。」

上落斜坡，Bonnie表現輕鬆。

開拓退休人生

學習過程吃盡苦頭。Wendy上課前一天會失眠，幾乎每次練習後也受傷，「有一次跌到隻腳有條長痕，自己都唔知，夜晚返去先見有條血痕，啲血都凝固咗。」如此辛苦，仍堅持學習，Wendy說不跌過不會學懂，「我真係好恨學，踩單車嘅樂趣真係有錢都買唔到。」

經過一年學習，由初階班到進階班，她們不再怕上落斜，Bonnie說：「落斜其實好舒服㗎，啲風迎面吹埋來。」Wendy在2018年初更斗膽上深圳大鵬灣踩公路。「雖然有車行過，但我好有信心，心境好平靜，啲朋友都話我厲害，進步咗好多。」她甚自豪說，「以前羨慕人，𠵱家想人羨慕我。」

退休前生活沉悶，沒想到退休後，她們因為單車，反而活出另一個人生，不單多了生活樂趣，朋友圈子也擴闊了，「學完單車之後，我嘅人生下半段開心過前半段好多好多。前半生努力工作，後半生應該享受人生。」Wendy滿足地說。