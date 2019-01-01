【金齡單車隊】開班教退休長者踩單車　前港隊教練：最緊要識跌

基督教信義會三年前成立專為50至70歲的退休人士而設的「金齡單車隊」，由前港隊教練賴藹欣教長者踏單車。賴藹欣表示，退休人士自覺有年齡限制，加上單車予人感覺危險、速度快，擔心會跌倒，不大相信自己能成功踏單車。「咁大年級先學得唔得㗎？」 學單車最重要是多嘗試，賴藹欣鼓勵長者克服心理關口，「如果真係跌，又應該點樣跌。」 攝錄：王海圖；剪接：袁柏謙

從跌低學識踩單車

為照顧不同程度需要，「金齡單車隊」課程分為初階班及進階班。在初階班上，教練會教導長者踏單車的每一個步驟，如上腳踏、取平衡、緊急情況下停車，甚至如何安全跌倒。義務教練賴藹欣說：「畀啲信心佢(長者)，畀佢知有危險，應該點反應，如果真係跌，又應該點樣跌。」

計劃不主張公式化教導，反而鼓勵長者多親身嘗試，克服恐懼，找出最適合自己的方式，「大人同小朋友唔同，大人會問好多程序，首先我隻腳應該點樣擺上腳踏到呀，佢哋會問得好仔細，原因係佢哋驚跌親，所以我哋就係教佢點樣用身體去find out答案。」

初階班在單車公園舉行，學員先學習基本技巧。

進階班的成員可實地作戰，上落斜已沒有難度。

不限堂數 望開心學踩單車

在進階班，長者不再在單車公園練習，而是「實地作戰」。機構會先邀請警方安排講座，教授長者道路知識及相關規例要求，好讓長者們安全踏單車。十人一組踏出單車徑後，教練又會沿途陪伴左右，提醒注意車距，教導長者以不同手勢指示隊友，及判斷道路情況。

「金齡單車隊」與一般單車訓練班不同。初階班堂數不限，「升班」的主導權在長者手上。長者學懂基本技巧後，可待有十足信心，才離開初階班，踏出單車徑。即使在進階班也沒有所謂「學滿師」，即使技巧已相當純熟，長者也可以繼續上課，跟其他長者交流。

賴藹欣解釋，如此課程設計，是不想令長者有壓力，「呢個方式比set咗一個timeline、逼佢哋一定要咁樣行好，因為係希望佢哋享受生活，冇一個心理負擔去做呢個運動。」

賴藹欣擔任港隊教練時，主要負責梯隊訓練，包括教練培訓課程、訓練運動員考入港隊、大型單車活動策劃及推廣單車運動等。

不止是教導 是陪伴

義務教練賴藹欣自15歲加入香港單車隊，受傷退役後，成為港隊全職教練。有日她在沙田單車公園見到一群「哥哥姐姐」（長者）學踏單車，當時教班正是她認識的一位前港隊教練。她認同「金齡單車隊」的理念，只收取津貼，加入成為義務教練，設計課程內容及提供技術支援，「用我嘅專長去回饋返社會。」

以往訓練青少年，以跨越比賽、突破成績為目標；現在每位長者報名參加單車隊的原因也不一。她的角色已不止是教練，更多的是「陪伴」，當長者成功學懂踏單車後，她也感動，「了解佢哋需要，陪住佢哋完成目標，而且冇一個限期，我哋希望可以開心咁做呢件事。」