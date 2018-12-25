【收費堅離地】大埔往沙田新小巴線　運輸署建議最高收費$19.8

運輸署建議新開辦一條由大埔運頭塘邨往返沙田黃泥頭的新界小巴專線，成為首條往返兩個地點的直通線路。不過運輸署的文件顯示，該條小巴路線的「建議最高收費」為19.8元，有居民認為有關標價過高，區議員則認為路線中途站多，卻要乘客承擔如此高的費用並不合理。就連小巴營運商都坦言，「收唔收到16蚊都成問題！」

運輸署計劃開辦大埔至沙田的新小巴線，但收費定價及行使路線卻引來質疑。(廖俊升攝)

根據大埔區議會文件，因應科學園的擴展，以及區內新增乘客的需要，運輸署打算開辦一條由大埔運頭塘邨往返沙田黃泥頭的新界小巴專線。這條小巴也是第一條由運頭塘邨往沙田黃泥頭的直通線路，並不須轉車。不過有關文件亦顯示，該小巴專線的建議最高收費為19.8元，其價格之高堪比過海小巴，令居民嘩然，「太貴，307過埋海先 $21.2」。

運輸署提交予區議會的文件顯示，新小巴線的建議最高收費為$19.8。(區議會文件)

《香港01》記者到大埔運頭塘巴士站了解街坊意見，當時街坊錢先生正在候車，記者向他表示運輸署有意在該處設立往沙田黃泥頭的小巴專線，他指自己可能會乘搭。但知道小巴收費可能高達19.8元之後，他隨即改變主意，「唔會搭啦，太貴，16蚊都太貴，搭火車仲平」。

新小巴線將行走大埔、沙田多個站，而且更會兜入馬鞍山，車程達50分鐘。(區會文件)

翻查資料，現時並沒有由大埔運頭塘邨往返沙田黃泥頭的公共交通路線，但鄰近地方也有一些代替交通，例如是73A九巴路線，由粉嶺華明總站往來沙田愉翠苑巴士總站，途中便經過大埔寶鄉街、運頭角里，以及沙田威爾斯親王醫院，有關巴士收費只是7.8元；亦可以乘搭港鐵，由大埔墟站往來第一城站，成人八達通收費為7.2元（成人單程票7.5元）。

運輪署建議的新小巴線，將會途經不少地區，包括馬鞍山及沙田威爾斯親王醫院。車程接近一小時。(資料圖片)

運輸署文件中所列舉之交通費用（19.8元），其實只是建議上限，小巴承辦商在投標時，會以上限之內和「價低者得」的方法投標承辦，因此最終落實價格將會有所下調。

在全港營辦多條小巴線的棉記汽車有限公司則指最終票價會低於大埔區議會文件上列明的19.8元。棉記負責人李先生向《香港01》表示，文件上所寫的是建議最高收費，通常營辦商須以85折定價，他更認為最後票價會更低，「收唔收到16蚊都成問題」。

李先生又指，以現行計分制投標，新營辦商享優先權，而即使棉記有興趣營辦有關專線，以這條專線共設12部小巴，路線又長又迂迴，營運的資金和成本相當高昂，也很難去營辦，「12部小巴，早晚加埋要24名司機，再連埋替工，整個班底要50人，要用資金唔少。小巴牌買返嚟係抵，但要開就好難。請人又難，司機太老又危險，太後生又話太勇，好難搞。」

有小巴營運商指，新路線又長又迂迴，營運的資金和成本相當高昂，很難去營辦。(資料圖片)

大埔區議員任啟邦向《香港01》表示，不理解當局釐定車費的準則，他又稱文件中所列的票價雖為建議最高收費，但可能讓承辦商埋下伏筆，在開辦頭半年設7、8折車費，然後再加價。

除了車費方面，任也認為這條小巴專線的行駛路線對不少大埔居民不便。他指，路線途經馬鞍山欣安邨和錦泰苑，即兜進馬鞍山再兜出來，然後再前往沙田，令路線迂迴曲折，「兜來兜去」還要承擔如此昂貴的費價並不合理。此外，他認為有關路線並未包含富亨、富善、太和、大元及大埔中心等一帶人口密集地區，忽略了當區居民需要。

新路線駛經馬鞍山欣安邨和錦泰苑，有人批評此路徑迂迴曲折。（區議會文件）

雖然收費和路線引起質疑，但任啟邦認為仍有需要設立小巴路線連接大埔和沙田，特別是連接往科技園。他表示，現時若想由大埔進入科學園，要先乘搭東鐵前往大學站，再轉乘272A巴士方可到達，故有大埔的基層員工向他訴說路程轉折，非常辛苦。任啟邦認為設立小巴或巴士線來往兩區是好事，故曾提議當局設立大埔往返沙田威爾斯醫院的小巴及巴士服務。

對於有關小巴線的建議收費準則，《香港01》正向運輸署查詢。

《香港01》亦曾向有在大埔營辦小巴專線的AMS進智公交查詢，對方表示暫時未知道有關專線的事宜。