【大地任我行】私家車駛越單車徑　剷入將軍澳海濱違泊半個月

將軍澳南海濱長廊南接日出康城，北達清水灣半島，並有行人天橋可通往將軍澳怡明邨，是區內多個屋苑居民的運動休憩場所。近日，有街坊發現，經常有一部黑色私家車，深入海濱長廊違法停泊，而停泊處與最接近的馬路口，距離多達約500米，且沿途皆為行人路及單車徑，更離譜是，違泊情況已持續半個月之久。

半個月內被多次發現有同一輛黑色私家車違法停泊的地點，位於將軍澳海濱長廊，與最接近的康城出口，距離約500米，最危險的，是當車輛由馬路駛到停泊地點，沿途需要路經的，全屬行人路或單車徑，眾多途人與單車往來，極容易發生意外。

「區內違泊問題已經十分嚴重，在海濱長廊的出入口，經常都發現車輛違泊，但有車駛至接近長廊中心位置停泊，則是第一次。」區議員張美雄表示，半個月來多次收到街坊投訴，因海濱長廊受颱風「山竹」吹襲後，地板、海堤及行人路多處損壞，曾一度懷疑車輛是復修工程人員的座駕，但車上並沒有展示相關文件。

張表示已經向民政署了解該車是否與附近工程相關的車輛，但他同時指出，即使有工程需要進行，不屬於工程作業車輛的私家車，亦不應駛入該處。張形容該車「神出鬼沒」，時而上午，時而下午停泊該處，他曾於21日上午，現場目睹該車違泊並報警求助，惟警員到場時涉事車輛已不見蹤影。《香港01》已就事件查詢警方相關處理程序及相關罰則，獲回覆現正跟進中。