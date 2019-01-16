大埔棄置電單車泊足大半年　區議員斥地政警方互卸：擔心會爆炸　

有大埔區區議員關永業自去年起發現區內街道上有不少棄置電單車，他擔心電單車內仍有氣油或石油，如附近不幸發生火警會引起爆炸。自去年起，關永業去信至地政署及警方要求跟進電單車事宜，惟事隔多月，相關電單車仍在街上無人問津，他質疑警方及地政署工作進度緩慢，影響市民安全。

電單車被棄置約一年無人處理

自去年年初起，於大埔區安埔里及怡雅苑天橋底等地，陸續發現有棄置電單車被棄於一角，相關電單車被拆去車牌，有些則被套上電單車套，無人處理。區議員關永業指，他去年開始就在以上地方發現共有6部棄置電單車，他懷疑有人貪圖方便，就將已損壞的電單車隨意棄置在路邊不顧。「街上咁多部棄置電單車，先唔講會影響市容及阻塞街道，我哋唔知電單車入面仲有冇汽油，如果不幸附近有火源，極容易造成爆炸，好危險。」

去年9月，關永業已發現於大埔安埔里有三部棄置電單車，位置就在大埔警署後方。（受訪者提供）

警方指屬地政處理 地政反指屬警方處理

關永業又指，曾經接過不少街坊投訴，指電單車阻塞通道。去年9月，他曾去信警方要求清理棄置電單車，警方回覆區議員時指，大埔警區交通組會積極跟進有關問題，又指會將有關投訴轉介地政署跟進；及後區議員將警方說法轉達予地政署，獲得署方回覆指，在大約2至3星期後，地政署會開始處理棄置電單車問題。不過，本月9號的區議會會議上，地政署人員回覆區議員查詢時，卻反指棄置電單車屬警方處理。

直至今年1月，以上棄置電單車仍未被清理。關永業估計，電單車已在上述地方被棄置起碼9個月。（受訪者提供）

區議員質疑處理進度緩慢

直至今年1月，以上棄置電單車仍未被清理。關永業估計，電單車已在上述地方被棄置起碼9個月，他質疑警方及地政署清理進度緩慢，又互相推卸責任，「警方又話係地政處理，地政又話係警方處理，咁到底係點呢？」

大埔區議會上的大埔區環境管制工作小組進度報告的文件指，過去兩個月共發現了8部棄置車輛，現時仍餘下有33輛車輛在政府土地尚未被清走。《香港01》已向地政署了解，署方正在跟進有關時宜。