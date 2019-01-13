終審法院設計屬陰屬陽？　大學講師搞「中環性別平等之旅」導賞團

「終審法院充滿陽剛氣息還是陰柔温婉？」香港教育大學高級講師莊耀洸拋出這樣一個問題。你可能感到疑惑，怎麼建築物也可以用性別的特質劃分？莊耀洸下周將帶領「中環性別平等之旅」導賞，走過中環一個個建築物或地標，留意城市裏不常察覺到的事物，探討日常生活中隱藏的性別文化意義。

旅程中第一站是終審法院。正義女神泰美斯（Themis）正氣澟然站在終審法院門外，她右手握天秤，左手持劍，分別代表公正和權力；門廊正中的三角楣飾，亦雕上盾形紋飾、英格蘭獅子和蘇格蘭獨角獸、左右兩邊亦刻上了真理之神阿勒忒亞（Veritas）以及憐憫之神克勒門提那（Clementia）的雕像。「終審法院外有三個女神雕像，又有沒有人想過，過去主要以男性作主導的法院，為何世界各地都有以女性為角色的雕像？」

正義女神泰美斯（Themis）正氣澟然站在終審法院門外，她右手握天秤，左手持劍，分別代表公正和權力。（羅君豪攝）

去年，香港首次有女性被任命為終審法院非常任法官，她們分別為英國最高法院院長何熙怡女男爵（Brenda Hale），以及加拿大最高法院前首席法官麥嘉琳（Beverley McLachlin），兩位最快於2019年上任，事件在法律界造成極大迴響。回看現時香港終審法院法官名單，發現無論常任法官、非常任法官還是前任法官均清一色為男性。上訴法院的13位法官之中女性佔3位。高等法院原訴庭中，27位法官中女性佔10位，而區域法院的42位法官之中女性就只佔8位。

回看現時香港終審法院法官名單，發現無論常任法官、非常任法官還是前任法官均清一色為男性。（終審法院網頁截圖）

同時為非執業律師的莊耀洸不禁問：「為何法院是男性主導的地方？既然是男性主導，終審法院外又為何會以女性作裝飾雕像？我沒有答案，只是提問出來讓人思考。」

走過終審法院，經過遮打道，再經皇后大道中的華人行，也隱藏了不少性別象徵，例如華人行門外一對獅子銅像：銅獅子多數以一男一女擺放在建築物門外，要分別它們是男是女，可以留意它們爪下踏着的是繡球還是幼獅，若前爪撫摸幼獅的則為雌性，玩弄着繡球的就為雄性。

上海滙豐銀行大樓門前也擺放兩尊銅獅，被命名為史提芬和施迪，雖同為銅獅，不過兩隻均為雄性。（梁碧玲攝）

莊耀洸指，看似理所當然的裝飾物，其實也充滿了性別定型，「雌性獅子要養育小孩，不知不覺之間固定了這種家庭崗位印象，但媽媽要照顧幼兒是否一定呢？即使她要餵奶，是否表示男性就可以不用照顧小朋友？日常生活中有好多事不經意，或順理成章就使人有了刻板印象。」

旅程中的最後一站，是去年剛剛開放予公眾參觀的大館。大館原為域多利監獄，建於1858年，是香港最早期建成的監獄。莊耀洸指，當年香港仍未有女子監獄，而犯人多為男性，於是監獄要男女同囚一室；直至在幾十年後，香港在1932年才落成第一座女子囚犯監獄－－茘枝角女子監獄，「 而家我哋聽到男女同囚可能會覺得好不可思議，但係當年情況就係咁。」莊耀洸說。

舊域多利監獄於2006年停止運作。（圖片來源：古物古蹟辦事處）