【新界東北】見證馬屎埔村轉變　港女入村畫壁畫：想多啲人知

2016年，新界東北發展計劃中，馬屎埔部份地方成為發展選址，發展商恒基派員地入村收地，與村民發生激烈衝突。今年，發展局將向立法會提交文件，申請第一階段主體工程及其餘詳細發展的撥款，收回68公頃私人土地及清理約100公頃政府土地，約445個住戶會受影響。有人擔心，如撥款獲得通過，將會再掀起一場收地風波。 一位年青藝術家年前因為藝術創作活動走訪馬屎埔，開始與這個社區緊密連結起來。政府向立法會申請工程撥款若然獲得通過，馬屎埔或再掀一輪收地風波，少女決意幫到底，直言「只要有一個人，就已經係正數，一定會幫手！」

年青藝術家喜果，2012年受「城鄉共生藝術遊學計劃」策劃人邀請，到訪馬屎埔村進行一系列藝術創作活動，包括為村屋翻新外牆和油上壁畫，她與馬屎埔的情緣也因此而起，一路見證馬屎埔村的轉變，「最初係畫壁畫先，以前工程打樁都無咁誇張，仲有好多村民住喺度。不過當時啲屋都好舊，所以想幫手翻新外牆，裝飾好個環境，多啲人入嚟參觀。」

喜果於2012年入馬屎埔村畫壁畫，加深了對馬屎埔這個地方的認識。（廖俊升攝）

一個村外人，因為一次藝術活動，開始與這個社區有恆常的互動，令她將自己和馬屎埔村連結起來，更將它視為半個家。至今，她仍相當回味舊日村內情懷，「以前好多事都好深刻。記得畫壁畫時，每隔一個禮拜嘅周末我都要入黎畫畫，就咁畫咗幾個月。我畫嗰間屋本身都有個家庭喺度住，出面有塊通菜田，有個婆婆成日喺度種菜，我哋就喺度畫畫，一齊傾偈。仲記得當時村內會有盜竊問題，咁佢家門外就貼住『已偷完勿費心』，諗返都覺得好好笑。」

當年喜果所畫的村屋壁畫，畫上馬屎埔的蔬果和香港本土雀鳥，喻意馬屎埔飛出城市。如今村屋已無人住。（廖俊升攝）

自此，喜果偶然也會入村走一走，參與村內的藝術活動，希望把握機會，為馬屎埔村出一分力，「畫完壁畫都見到有正面影響，有學校搞導賞團入村，上網搵馬屎埔會見到我哋嘅壁畫。呢幾年不停講馬屎埔村呢個地方，但好多人都無入過條村，所以想做多啲嘢，令大家關注村情。」

喜果（右）自入村進行藝術活動之後，不但對馬屎埔加深了解，也認識了一些村民，例如是Becky（左）。（廖俊升攝）

喜果今年再參與馬屎埔村的藝術活動，在馬屎埔村中尋找一些石頭，然後在石頭上畫畫，畫成本地蔬果的模樣，並將石頭帶走，變相保留一片未被發展的馬屎埔土地，讓日後可以銘記。藝術活動同時也舉行「石頭蔬果畫 ‧ 在地考察創作@馬屎埔」分享展，今個月5日至27日，在油麻地kubrick咖啡店向公眾展示作品，具一種「將馬屎埔帶出城市」的意義。

喜果用馬屎埔的石頭畫成白菜，有關展品正在（至27日）油麻地Kubrick咖啡店展出。（廖俊升攝）

政府將向立法會申請新界東北發展計劃前期工程撥款，有人擔心假如成功通過，政府或將入村收地，屆時村民可能會各散東西，馬屎埔村也會成為歷史，「無話擔唔擔心，我嘅角度比較正面，就算係100層大樓都好，你都唔可以確保佢唔會倒塌。反而我會覺得，我哋呢一刻都有好多事可以做，要令多啲人入村，多啲人知道農村嘅事。」喜果說。

恒地早年收回的土地，部份已開展工程。已對於日後可能再有收地風波，喜果直言不擔心，只望多些人入村。（廖俊升攝）

「大部份人壽命都係100年之內，但我哋眼光唔可以停留於呢100年內，難保100年之後政府改變策略，去復興耕地。我覺得做每一件事，無論其影響力能否預見，只要係啱嘅事，都應該去做。」

對很多人而言，收地似乎勢在必行，無力感散落四周，但喜果直言，「你可以話我單純，但我一定會幫。假使你今日銀包無銀，只要你賺1蚊，你就係賺咗，唔係諗點解我今日賺唔到1000蚊。換個角度，只要有1個人嚟，已經係正數，但如果你唔做，你就係0。」

自發作精神延伸 – 「石頭蔬果畫‧在地考察創作@馬屎埔」分享會

日期：5/1（六）– 27/1/19（日）

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe

「石頭蔬果畫」分享會於1月5日至27日，假油麻地Kubrick咖啡店展出，藝術家以馬屎埔石頭作材料，畫成各種蔬果，將一個個天然、具本土特色的藝術品呈現於大眾眼前。（廖俊升攝）

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持基督教勵行會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：

https://heart.hk01.com/zh/project/10084?utm_source=article_283582&utm_medium=referral&utm_campaign=Galentine2019