【新界東北】政府介入收地戰或再起　馬屎埔村民憂將難以抵抗

立法會發展事務委員會將於下周討論古洞北、粉嶺北新發展區的撥款申請。文件披露，第一階段的前程工程費用，即包括地盤平整、擴闊粉嶺公路等基礎工程，以及遷置位於新界北缸瓦甫的警察設施等，總計約328.6億元。 其實早於2016年中，恒地申請原址換地，將其擁有的古洞北、粉嶺北農地，改作私人用途，故開始在有關地方收地。當年位於粉嶺北的馬屎埔村村民堅持不遷不拆，雙方爆發激烈衝突，數十戶村民留守至今，不過有一大部份土地已被恒地收回。 有三代住在粉嶺馬屎埔的村民憂心，撥款通過後，政府將加入收地戰，屆時村民難以抵抗。

2016年中，恒基派員進入馬屎埔收地，大量保安進場，拆掉卡枝等障礙物。（鄧栢良攝）

2016年中，《新界東北發展計劃》（《計劃》）因收地風波鬧得熾熱，發展商恒基申請原址換地，將其古洞北及粉嶺北兩個發展區的農地改作私人用途，故派大量推土機及保安入村收地。位於粉嶺北的馬屎埔村，村民堅拒還地，死守家園，引發連場衝突。最終部份地皮被恒基收回，現時展開部份工程，不過還有數十戶住在原居，拒絕遷出。

事隔接近三年，緊張氣氛看似緩和之際，發展局局長黃偉綸去年3月於立法會中透露，計劃在2019年度上半年，就《計劃》餘下工程的詳細設計費用，同步與前期及第一期的工程費用，向立法會申請撥款，以盡快確定餘下工程的設計及核實收地範圍；而前期及第一期工程，須收回新界東北68公頃的私人土地，當中有500住戶需遷拆。意味著新一輪收地風波或將展開，屆時政府可能取代恒基，成為主動角色。

現時仍有村民留守馬屎埔，進行耕種。（廖俊升攝）

當年收地風波中，現年34歲的區晞旻Becky站於最前線守護家園，她的祖父40年代來港，在馬屎埔開始落地生根，現時居住地為父親所擁有，不過部份耕地則屬於恒基。如今戰幔或再掀起，她仍堅持不遷不拆原則，全因喜愛馬屎埔的生活，對城市生活毫不嚮往，寧可終日留在田野當農村人。

她直言，曾嘗試在城市生活，但一點也不習慣，「唔想搬走因為好鍾意屋企。以前讀城大住過宿舍，覺得好辛苦，同宿友對住四道牆。好唔方便，例如食嘢要去買，喺村係食自己食物。其實做人好睇你自己想揀一個點樣嘅生活，畢業之後我又喺中環返過寫字樓，好唔慣，日日粉嶺去中環，逼地鐵時見啲人個個樣好唔開心，會諗我係咪要過啲咁樣嘅生活呢？嗰陣真係好掛住屋企。」

Becky一家三代住在馬屎埔，她直言不想搬往城市，更願意永遠留守農田。（廖俊升攝）

區晞旻喜歡馬屎埔的生活，更在2010年開始了馬寶寶社區農場，不單種田賣菜，也辦了不少活動和導賞團，讓更多人認識馬屎埔。在2016年的收地風波之中，馬屎埔村陷入面臨被收地清拆危機，Becky也因禍得福，認識了不少戰友，共同守護這個地方，「2016年守田，好多朋友幫手，呢兩年睇落真係靜落嚟，但我覺得如果呢到有咩事發生，大家又會再返嚟幫手。」馬屎埔或將面臨再次收地的風波，Becky仍感樂觀，相信昔日戰友會回村幫忙。

Becky自稱「馬寶寶妹仔」，全職管理馬寶寶社區農場，負責銷售、找訂戶、送貨、辦活動，以及做導賞團。（廖俊升攝）

從外界看，如今風波似乎稍見平靜，「新界東北發展計劃」和「馬屎埔收地」等名詞，彷彿在社會中消失，但對於村民而言，這兩年的生活絕不能以「平靜」來形容，反而受盡百般滋擾，每天活於痛苦之中，「恒基申請原址換地，機器駛入村開工，每日不停做工程。有村民話，隔壁屋啱啱先搬走，就開始每日8個鐘不停打樁，揼揼揼揼！又試過兩、三次，原址換地範圍嘅屋無故起火燒通宵，但間屋根本無人住，搞到村民現在住都住得唔安樂。」而記者到訪當日，也有幾位老村民向在場環保署人員投訴，家旁的工地每日打樁令其寢食難安。

恒基收回的土地，現正進行工程。（廖俊升攝）

村民的住所，正正對著地盤，打樁期間難免受影響。（廖俊升攝）

發展商近來雖然未有大動作，但去年政府放風，計劃於今年初向立法會要求新界東北發展計劃前期工程撥款，收地風波將隨時再起，「政府年頭會要求撥款，到時馬屎埔大半條村都會畀政府收地，會收一啲恒基買唔郁嘅地。所以成條村都係一個好唔穩定嘅狀態，講緊今年政府會夾埋一齊收地。」Becky預期，若撥款在上半年通過，政府將在年尾進行收地。

面對再一次收地風波，Becky未有心灰，相信只要嘗試，便會有希望，「無嘢驚，驚就咩都唔洗做啦。做乜都好難，但你乜都唔做就係零。係啱就要做，睇到時發生咩事，唔可以比自己後悔。」她又說，這些年來不少村外人主動接觸馬屎埔，學習耕種，令她覺得尚存希望，「可能大家都預咗，最後條村都係無。但係呢幾年做嘅嘢令社會有啲唔同咗，都係值得嘅。」

Becky指，地圖有顏色的部份是恒基在96年開始買下，如今只剩小部份未收，故此她預料政府獲撥款後，會開始對這些土地動手。（廖俊升攝）

「最想係話畀大家聽，件事唔只係講我屋企，係講發展公唔公義，香港有無自給率，講緊比唔比到下一代一個永續嘅生活。雖然我心願係想好似嫲嫲咁，喺到住到八十歲，但我知道無嘢係可以永恆，呢件事要好多人一齊做先可以改變，現在好明顯未夠多人。」Becky說。

東北發展計劃的撥款看似勢在必行，收地如箭在弦，村民最終或要各散東西，離開自己的家園。對於未來，Becky只求活在當下，見步行步，「咁就梗係想以後都住喺呢度啦，但無嘢係必然嘅，諗唔到咁遠，人生無常。」

Becky只求活在當下，在馬屎埔活好每一天。（廖俊升攝）