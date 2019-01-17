小狗慘中捕獸器頸腫眼紅　獲熱心村民營救　村民：成日發生！

近期有人提倡狩獵野豬，以防野豬落山襲人，但就有人擅自設置捕獸器，捕捉野豬。而日前有元朗村民發現，一隻小狗在山裡誤中捕獸器「山豬吊」，頭部腫脹、雙眼通紅，幸得及時解救，否則後果不堪設想，「遲兩個鐘就唔得，搵到真係好命」。

日前傍晚時份，有元朗石塘村村民在蓮華寺附近，尋找走失了的3歲唐狗女「囡囡」。尋至天黑時，聽見草動之聲，發現囡囡臥於草叢中，其頸部被專用以捕足野豬的「山豬吊」纏著，令牠無法彈動呼叫，頭部腫脹，雙眼通紅。幸得及時解救，令囡囡暫脫離生命危險。

發現唐狗的村民楊先生對《香港01》表示，唐狗女是隻自來狗，由一名行動不便的姨姨照顧，但現年事已高，故難以照顧牠；然而小狗卻喜愛四處跑，經常挖泥穿越圍欄獨自出外遊玩，前日牠已沒有回家，因此楊生和一眾村民開始在山中搜索，直至昨晚才發現，小狗被山豬吊捕捉。

楊先生發現小狗時，牠被山豬吊纏頸，頭部腫脹，雙眼通紅。（楊先生Facebook圖片）

熟悉狗隻的楊先生，昨晚聞草動聲發現小狗。他說，「我地收養好多狗，成日都上山搵狗，所以好熟悉佢哋。當時我不停叫佢名，佢可能聽到，但因為被山豬吊困住叫唔到，只好搖尾或者郁動，所以有草聲，之後先發現到佢。」

發現囡囡時，牠的頭部變得腫脹，雙眼眼白都變紅，楊先生也直言，找到小狗是牠好命，如果再遲兩小時，牠可能已經沒命了。他透露，如今小狗已經沒有大礙，送回狗主身邊，牠的頸部腫泡也開始消腫。

囡囡（前）現時已無大礙。（楊先生提供圖片）

小狗雙眼現仍見紅。（楊先生提供圖片）

原來在此山上，經常有人放「山豬吊」。楊先生表示，早前已試過有人踏中山豬吊受傷，也曾發生兩、三次同類事情，今次再有小狗中招，他認為要認真處理，故成立村民巡查隊，觀察附近有否可疑人物，直言將全力找出兇徒，「呢種人無人性！傷完人又傷狗！」他續指，山上不時出現野豬，村民也不太理會，而且村民非常愛錫小動物，很多人也有收養小狗，故相信並非村民所為，而是外來者放山豬吊於山上。

​根據《野生動物保護條例》（第170章），任何人未經許可，不得管有狩獵器具，亦不得使用狩獵器具狩獵野生動物，否則最高可被判罰款五萬元。另外，根據第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人不殘酷對待動物，一經定罪，最高可被罰20萬及監禁3年。

於本港使用捕獸器屬違法行為。（資料圖片／蔡正邦攝）

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