【綠色巴士站】九巴設太陽能板　為舊式巴士站供電　市民點睇？

搭巴士的市民有沒有抬頭看看巴士站的變化？九巴自2017年年尾開始，於全港各區為一些沒有電力供應的舊式巴士站上蓋安裝太陽能板，為照明及滅蚊器提供電力。而最新的安裝點為位於西貢碼頭巴士總站，不少乘客都歡迎九巴安裝有關裝置，認為更加方便，尤其對老人家及小朋友而言會更加安全。

九龍巴士（一九三三）有限公司於2017年11月宣佈啟動「綠色巴士站」計劃，計劃為全港約600個沒有電力供應的舊式巴士站安裝太陽能供電裝置，為照明及滅蚊器提供電力。

九巴計劃為全港600個沒有電力供應的舊式巴士站安裝太能供電裝置。（鄧穎韜攝）

每一個「綠色巴士站」站上蓋，都會安裝一塊約1米乘1.6米的太陽能板，太陽能板將陽光轉化為電力，並儲於電池內，當旁邊的感應器感應到天黑時，就會自動開啟巴士站蓋下及路線牌下方的照明燈及滅蚊燈。九巴技術人員指，在日照充足的情況下，電池儲下的電力可以供應三晚的電力需要，因此即使在陰天等沒有日照的天氣，照明系統於晚上仍會亮燈。光管主要設於巴士站車頭及中間位置，方便乘客上落車。

九巴發言人指，自2017年11月以來，已於全港各區安裝約100個太陽能供電裝置，當中西貢有35個、大埔13個、觀塘及黃大仙分別有11及10個，而其他地區例如荃灣、葵芳、屯門都有太陽能供電裝置。全港首個「綠色巴士站」為大埔鍾屋巴士站，而最新的「綠色巴士站」為西貢碼頭巴士總站。

光管主要設於巴士站車頭及中間位置，方便乘客上落車。（黃桂桂攝）

記者去到西貢碼頭巴士總站查看太陽能供電裝置的使用情況及市民對裝置的反應，發現雖然大部分市民未有意識到裝置的存在，但對有關措施表示歡迎。

最新一個「綠色巴士站」位於西貢碼頭巴士總站。（鄧穎韜攝）

在西貢上班的吳先生表示，「巴士站比以前更光亮，方便乘客候車。以前比較昏暗，會看不清路線牌，需要開手提電話，借電話的光照着看。」而另一位於西貢上班的黃先生則指，只靠原有的街燈光線不足，現時安裝了太陽能板供電，「對老人家及小朋友都比較好」。於西貢上學的任小朋友表示：「因為我經常不小心絆倒，所以想要光點。」另一位學生鍾同學認為，「雖然之前並不覺得危險，但安裝了的確比較方便，例如看手機時也不會太傷眼。」

九巴指，希望有關裝置可以解決部分巴士站缺乏電力供應的問題，使乘客毋須在昏暗的環境下候車，為乘客提供便利時亦能有一個更理想及舒適的候車環境。