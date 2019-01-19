大量建築廢料佔據烏溪沙行人路　區議員：市民跑步易被玻璃割傷

烏溪沙的落禾沙里至白石一帶，有市民發現行人路上出現非法棄置建築廢料。當區區議員李永成接獲數十個附近居民投訴，指上址的行人路上出現約十堆非法建築廢料，嚴重影響市容及環境衛生。

約十堆廢料阻擋去路 衛生欠佳

李永成指，最近接到十多宗附近屋苑市民的投訴，指落禾沙里路上至白石一帶，有八至十處地方出現非法棄置建築廢料，當中包括棚架、泥頭、玻璃，甚至有雪櫃，廢料佔據兩旁行人路，阻礙途人去路。李永成又補充，由於去年颱風山竹後，落禾沙里一帶仍然有樹木未被清理，該處不時出現蚊患，再加上建築廢料，令衛生情況雪上加霜，「有市民經常跑步行過一帶，如果有玻璃，會容易割傷途人，出現意外。」

禾沙里路上至白石一帶，有八至十處地方出現非法棄置建築廢料，當中包括棚架、泥頭、玻璃，甚至有雪櫃。（受訪者提供）

李永成又補充，該處是非法傾倒建築廢料黑點，三年前，該處亦曾出現大量非法棄置建築廢料，當時廢料幾乎堆滿整條街道兩旁行人路，他曾建議路政署安裝閉路電視，監視非法傾倒情況，不過就獲署方回覆指，由於上址道路太長，閉路電視難以覆蓋整條道路範圍，故此目前仍未有安裝閉路電視計劃。

烏溪沙一帶現時有不少興建中的住宅，如雲海、泓碧等，鄰近還有的陸續入伙的星漣海。（潘思穎攝）

懷疑與新樓盤工程有關

烏溪沙一帶現時有不少興建中的住宅，如雲海、泓碧等，鄰近還有陸續入伙的星漣海，李永成曾懷疑以上非法棄置建築廢料來自以上新樓盤工程，不過環保署過去回覆區議員，指非法棄置建築廢料多數並非來自上述屋苑，估計只是有人貪圖方便在上述地方棄置廢料。李永成指，隨着不少新樓盤陸續入伙，估計烏溪沙人口會不斷上升，要求當局儘快改善道路環境衛生。

《香港01》已向環保署查詢事件，署方目前正在跟進。

海星灣及烏溪沙沙灘曾出現大量建築廢料

環保署曾於2005年推出「建築廢物處置收費計劃」，規定運送建築廢料到堆填區棄置，每公噸收費二百元。不過根據環保署數字，2016年共有1,962宗非法棄置建築廢料的投訴個案，而檢控及發出定額通知書的數字只有139宗。

環保促進會曾於2017年公佈香港十大海洋垃圾，其中建築材料佔全港垃圾數量第五位，調查機構當時指，建築廢料主要在有樓盤工程附近的沙灘出現，例如沙田區的海星灣及烏溪沙沙灘，不排除有人在海岸非法棄置或傾倒建築廢料。