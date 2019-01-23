【周末好去處】南昌公園齊織布搞藝術　表達藝術治療師教親子之道

「代溝」指代與代之間在行為、態度及價值觀上有差異，要消除「代溝」，最好的方法就是溝通。康文署將於1月26日舉辦「點子遊花園第二站：吱吱斟！吱吱斟！」，讓公眾於青青草地上創作藝術，又請來表達藝術治療師，透過藝術讓公眾學會親子溝通之道。

鑒於很多人不懂得表達自己，又不知如何跟家人溝通，康文署將於1月26日（星期六）於南昌公園舉辦「點子遊花園第二站：吱吱斟！吱吱斟！」，並請來三位表達藝術治療師，透過一系列繪畫、肢體動作、文字及音樂創作，讓公眾以藝術表達形式，了解家人的想法。

表達藝術治療師會透過一系列繪畫、肢體動作、文字及音樂的創作，讓公眾了解親子溝通之道。（拓展公共空間提供）

活動將會分成兩部分，「親子『吱吱斟』創作系列」只有父母和子女可以參加，表達藝術治療師會透過不同的親子藝術活動，提供親子溝通小秘訣，例如設置情境題，要參加者以不同的藝術形式，表達放鬆、害怕、舒服時的感受，藉此增進親子雙方的了解。

於親子「吱吱斟」創作系列裏，表達藝術設計師會設置情境題，增加親子之間的了解。（拓展公共空間提供）

而「公共藝術創作：『織織復織織』」為開放給公眾參與的活動，表達藝術治療師會教大家編織一幅布，並從中學會如何透過藝術表達自己的想法。參加者合力編織的布，會於南昌公園內展示一段時間，讓公眾反思與人溝通之道。

公共藝術創作：「織織復織織」活動開放給公眾參與，費用全免。（拓展公共空間提供）

點子遊花園第二站：吱吱斟！吱吱斟！

日期：1月26日（星期六）

時間：2:30pm-5:00pm

地點：深水埗南昌公園（鄰近南昌地鐵站D2出口）

（「親子『吱吱斟』創作系列」名額已滿，公眾可即場參加「公共藝術創作：『織織復織織』」，費用全免）