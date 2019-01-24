【噪音擾民】荃灣海旁常載歌載舞　區議員倡建「全罩式帳篷」隔音

不少人喜歡在晚飯後，到海旁散步吹海風，享受海邊的寧靜，然而有街坊投訴，晚上荃灣海旁常有人聚集，載歌載舞，發出的聲浪滋擾周邊居民，影響了原有的清靜環境。故此，有區議員提出在荃灣公園及海濱圓形廣場建全罩式帳篷，以阻擋噪音滋擾鄰近街坊。

荃灣區議員林琳表示，一到大約晚上九點半，便會有人聚集在荃灣公園以及海旁的圓型廣場載歌載舞，而碼頭空地位置亦不時有人開擴音機唱歌，聲浪對周邊居民造成滋擾，「海濱現時多咗住宅，柏傲灣岩岩搬入去，海之戀亦即將落成，無論荃灣公園定接近碼頭位置，成日有人大聲唱歌、播歌同跳舞，仲要用擴音機，真係極嘈，對居民有好大影響。」

荃灣公園晚上常有人奏樂和跳舞。（林琳提供圖片）

晚上時份，不少人聚於碼頭空地奏樂唱歌。（廖俊升攝）

林琳認為，荃灣海旁舉辦活動，也有可能對附近居民造成影響，「荃灣公園同海旁都有表演場地，但係又唔可以因為有人住，而唔搞活動。」她舉例指，海旁曾經在早上舉辦跑步比賽，比賽鳴笛聲也弄醒了不少附近的居民。

林琳表示，月初荃灣公園露天劇場搭起臨時上蓋，配合曲藝活動，但並無隔音設備。（林琳提供圖片）

有見及此，她建議在荃灣公園廣場及海濱圓形廣場建全罩式帳篷，並檢討荃灣各處鄰近民居的休憩用地的隔音設備，「荃灣多咗屋苑，有必要檢討各處隔音設備，並唔單止係海旁。例如西樓角花園即將落成，吸引好多人去玩，會唔會對附近居民造成噪音滋擾。」

海旁的圓形廣場有同樣的問題，跳舞人士播放音樂，其聲浪或對附近區民有影響。（林琳提供圖片）

荃灣海旁近年有不少新樓宇落成，例如海之戀。（廖俊升攝）