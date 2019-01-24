【2019農曆新年】年近歲晚免費借手推車　議員：阿婆用佢嚟搬鋼琴

年近歲晚，不少市民大掃除，要清走舊大型家俬或雜物，如果有一架手推車助你一把，定能省時省力。為方便街坊，有荃灣區議員近日免費借出手推車，為有需要的市民伸出援手。

荃灣區區議員陳琬琛日前於Facebook表示，年近歲晚，街坊如果有需要搬運家俬雜物，可於辦公時間到其議員辦事處免費借用手推車。他跟《香港01》表示，自己以前也住屋邨，明白搬大型物件去就近垃圾站頗為不便，「如果我當年有呢啲服務就好」，故現在見到市民有這個需要，便想幫街坊一把。

手推車借用服務十分受街坊歡迎，每天都有街坊詢問及借用。（陳琬琛Facebook 專頁）

陳琬琛表示，月前開始有手推車借用服務，當時只有2架手推車，之後有很多熱心人士支持我們，將手推車送給我們，現在共有6架手推車。「手推車好受歡迎㗎，每日都有4至5位街坊詢問或借用，前幾日我見到兩個婆婆搬一部舊鋼琴，我借架手推車畀佢哋，佢哋不知幾開心。」

荃灣區議員陳琬琛免費借出手推車，幫助有需要的市民。（陳琬琛Facebook 專頁）

陳琬琛續指，手推車借用服務沒有限制，只要提供姓名、電話及地址就可以，任何人都可以借用，「大部分嘅街坊都好識做，用完就會還，大約兩至三日後就會還返畀我哋。」

除了手推車借用服務，陳指其辦事處亦有輪椅借用服務，現共有8輛輪椅提供借用。他表示，如果有街坊扭傷或行動不便，也可以向辦事處借用，「最緊要方便街坊」。