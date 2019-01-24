【2019農曆新年】長春社介紹花燈歷史　辦工作坊教扎花燈冀傳承

說到花燈，我們很容易聯想到元宵燈會和猜燈謎。一盞盞花燈由紙扎而成，配以不同的圖案形狀，點起燈來更加漂亮，光彩奪目。小小花燈的背後，原來有悠久的歷史，也涉及到本地的傳統習俗。

長春社文化古蹟資源中心副執行總監黃競聰博士說，點燈已有相當悠久的歷史，在古代，花燈平日可用以照明，而其傳統功用則在祭祀上有重要角色。早在康熙版和嘉慶版《新安縣志》中，已對點燈活動有所記載：「元宵，張燈作樂。凡先年生男者，以是晚慶燈」。因此點燈也有「慶燈」的別稱，而「燈」正是取了「丁」的諧音，是氏族為過去一年出世的男丁而慶祝，。

簡易版花燈（長春社提供圖片）

今時今日的香港，原來還保留著點燈這個習俗。黃博士表示，現時新界部分圍村，例如是上水的廖氏和新界鄧氏等等的大族，仍然有做點燈的習俗，不過他們也面對著傳承的困難，因為出生的男丁不是很多，故此可能要隔幾年，生了三至五個男丁，然後才點一次燈。他解稱，點燈要做不少傳統儀式，也要宴請村民，再將男丁名字寫入族譜，是一次被家族承認的動作，因此需要大費周章。

香港紮作師傅冒卓祺製作花燈。（長春社提供圖片）

傳統花燈為常見的扎品，由竹篾及紗紙製成，以雙手扎出不同形態，而其實扎作也是千變萬化。黃博士說，扎作舖就是我們常說的衣紙舖，平時多造祭祀扎品，但也會扎花燈、麒麟及舞獅等扎作，有美術扎作之稱。

黃博士說，香港近年也開始復興傳統紙燈籠慶中秋，也不少人買楊桃和金魚燈籠。（資料圖片/黃妍萍攝）

然而，這個行業愈來愈少新人，扎作師傅已經不多，「行內真係得返好少人」黃博士指，現時社會的文化受西方影響很大，就連元宵節也有轉型，「現時甚少華人會慶祝元宵，只視作情人節，反而係買花送比另一半，可以反映出西方文化嘅影響」。

本港新界大族仍有點燈傳統，他們會製作大型花燈進行儀式。（長春社提供圖片）

長春社將在2月2日（六）下午，舉辦「迷你花燈工作坊」，請來香港本地紮作業工會會長冒卓祺，教導參加者扎小型花燈。黃博士說，一般製作花燈需要很大的空間，因此這次與冒師傅合作，研究教授製作簡易版花燈，適逢新年和元宵，可將自製花燈用作送禮或自用。

上水廖氏進行點燈儀式。（長春社提供圖片）

新春添喜慶—迷你花燈工作坊 （2019年2月2日 星期六）

日期： 2019年2月2日 （星期六）

時間： 14:30 – 17:30

地點： 長春社文化古蹟資源中心（地址：西營盤西邊街36A 後座）

講者： 冒卓祺師傅

名額： 20人

費用： HKD 280 (連工具及材料費用)

公眾人士網上報名：http://www.cache.org.hk/signguestbooka.php