【2019農曆新年】內地網民推「到港辦年貨攻略」　盤點邊區已失守

年近歲晚，不少人已經開始辦年貨，港人或會北上購物；但另一邊廂，內地遊客又專程來港辦掃貨，本港不少地區已遭「逼爆」。一直以來，上水都是內地遊客掃貨地點，但其實沙田、上環、銅鑼灣，以及中環國際金融中心商場，亦早已成為內地遊客的「攻佔」目標。

陸客湧港、水貨客問題近年備受關注。隨著港珠澳大橋開通，香港多區被內地旅行團「逼爆」。早前《香港01》報導，不少內地旅客湧到上水買年貨，街上陸客人潮湧湧，拖著一箱箱行李，橫掃區內零售店貨品。有人擔心，本月底將踏入旅遊高峰，屆時社區將會難以承受。

近日不少內地旅客來港辦年貨。（歐嘉樂攝）

北區居民狂呻社區面臨「爆煲」，記者在網上搜尋，發現年近歲晚，不少內地網民都出帖分享「年貨攻略」，教人怎樣到香港辦年貨，而其中上水就是他們的購物熱點。一篇名為「上水廣場攻略」的熱門文章，更詳細教路叫內地人「趕緊去囤年貨吧！」文中提到內地到上水的交通、付費工具，以及介紹各上水商店，而回覆的網民紛紛響應表示仿傚。

內地網民推出「香港上水廣場購物攻略」，教來港辦年貨指南。（網上截圖）

上水為內地人掃貨熱點，大型藥房門外街道人多得水泄不通，部分行人需走出馬路。（劉婉雯攝）

不但北區被「逼爆」，原來中環國際金融中心商場（IFC Mall）在內地網絡討論區「百度貼吧」亦受到熱捧。有人激讚IFC Mall的貨品「一應俱全」，能「滿足購物慾」，形容是辦年貨和購物的「勝地」。此外，內地人亦大力推銷沙田新城市廣場及連城廣場、上環海味街和銅鑼灣崇光百貨。

沙田市中心區議員衞慶祥表示，區內本來已有很多自由行旅客，而旅客主要分為「高消費旅客」和「水貨客」兩批，不時也會看到遊客蹲在地上「Pack嘢」的畫面；而年近歲晚，他認為旅客人數有所增加，但相信情況不會如上水般嚴重，因為上水商店多集中在地面，而沙田市中心則商場多，不同層數作人潮分流，亦不會有「人車爭路」情況。不過，他也憂慮到月尾及下個月頭踏入自由行高峰期，會對街坊造成影響，預料人逼的情況會持續至年廿九。

有內地網民認為，IFC Mall的貨品一應俱全，故推介前往辦年貨。（網上截圖）

不單止討論區，一些內地網站，也有針對本港新年購物的策略。有網站整合出「香港購物優惠攻略」，特別針對本港新年購物優惠，列舉了本港各大品牌及零售商的優惠，例如萬寧、屈臣氏和莎莎等，為訪港陸客提供掃貨策略。最近更有內地旅行社專門推出5日4夜旅行團，方便旅客「辦年貨」，每人團費3125人民幣起，遊黃大仙、太平山及淺水灣等地，亦建議旅客自行到尖沙咀及旺角消費。

香港入境團旅行社協會創會主席謝淦廷向《香港01》表示，受到港珠澳大橋開通帶旺，內地旅客來港的交通更方便，總體來說，今年年尾本港旅遊市道比之前好。他續指，大橋開通，加上簽證方便，廣州和深圳來港的短途旅行團愈來愈多；而現時一天團十分受歡迎，旅客在日間來港，夜晚回程，也有人會特意來港辦貨。不過據他觀察，來港購物的多數是自由行，「平時喺酒樓見到一篋兩篋，多數都係自由行」。

有內地旅行團以「辦年貨」吸引參加者。（網上截圖）

北區區議員陳旭明表示，一到年尾，內地客湧港購物情況十分誇張，令北區街道水泄不通，十分影響當區居民生活。日前有政黨提出，將現時「一周一行」的自由行政策，改為「一年八行」，他認為這是有價值而且應該做的事，「雖然唔可以杜絕水貨客等問題，但改做一年八行或多或少都可以限制問題發展落去。並唔係治唔到本時，連治標都唔做。」

至於有內地旅行社辦年貨團來港購物，陳旭明則表示，這些旅行團對社區造成很大影響，遊客之多已超出社區的承受能力，因此呼籲有關旅行社及商戶將心比己，不要在住宅及人口密集的地方辦年貨團，例如上水和沙田等地方也是非常不適合辦團。

品質保證和食品安全是內地旅客來港購物的重要原因。（網上截圖）