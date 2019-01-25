【新年掃街】深水埗墟市年三十開鑼　有口水雞、豬腳薑等38檔熟食

農曆新年將至，連續三年舉辦的深水埗新春墟市將於下月4至6日（年三十晚至年初二）再次回歸！今年墟市比往年延長一天，並移師至長沙灣保安道遊樂場舉行，比往年場地更大更寬敞，場內更設有38檔熟食小販，讓一眾市民重拾童年回憶，一湊新年節日氣氛。

新春墟市連辦三年 道地小食樣樣齊

是次新春墟市主要由關注綜援低收入聯盟及多個民間團體合辦，今年再次獲得深水埗區議會通過，成功連辦第三年。在主辦方與多個政府部門協調下，為墟市小販申辦食物製造廠牌照及臨時公眾娛樂牌，並由康文署借出場地。而擺檔的小販多數是本區居民，現場有不少本地小食販賣，如炸大魚蛋、豬腳薑、口水雞等等。

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其中一檔熟食攤檔是由泉哥賣的煎蠔餅。泉哥曾於6、70年代拜師學習做豆腐花，後來在深水埗自立門戶賣起煎蠔餅、車仔麵及豆腐花來。後來政府嚴厲打擊無牌小販，泉哥自覺無法做下去，便於大角咀開設地鋪繼續賣街坊小食。幾十年過去，他仍念念不忘當小販的那段時光，「新年期間做小販係傳統嚟，氣氛好好㗎！」今年是他第三年參加新春墟市檔，賣起他當年最拿手的煎蠔餅，希望重拾當年風味。

泉哥的蠔餅人人大讚好味。（黃文軒攝）

三年來最大墟市場地

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成表示，居民對墟市反應熱烈，過往一年的墟市共錄得有超過2萬人參與。他指，今年加強在墟市的人流管制，確保附近地區交通暢順。而今年的墟市將由深水埗通州街轉移到長沙灣保安道遊樂場，場地比去年更寬敞，方便市民到場選購美食。

今年只有四檔小販能以明火煮食，重現街道熟食文化關注組組織幹事范沛縈解釋，以明火煮食需要固定電力供應，但由於資源有限，未能提供全部小販所需要電力，明火只足夠供應數檔攤位。她同時要求政府盡快落實墟市政策及增撥資金，支持「由下而上」的墟市發展模式，方便小販申請擺墟及團體籌辦墟市。

是次新春墟市主要由關注綜援低收入聯盟及多個民間團體合辦，今年再次獲得深水埗區議會通過，成功連辦第三年，墟市更找來不少本區居民參加。（黃文軒攝）

墟市營造社區經濟 批啟德周末市集離地

劉小麗指，推動區內墟市可以讓居民小本經營做生意，營造社區經濟。去年施政報告中，起動九龍東辦事處提出在啟德跑道末端由非牟利機構提出營運周末市集，惟在招募期截止仍未收到申請書。劉小麗批評該墟市選址距離民居甚遠，計劃離地，與地區毫無關係，以致未能吸引小販參加，亦難以推動發展社區經濟。