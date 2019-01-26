【油麻地果欄活化】近九成人支持原址保留　一致反對活化後起樓

特首林鄭月娥去年提出希望保育及活化過百年歷史的油麻地果欄。油尖旺區議會轄下「關注油麻地果欄工作小組」，委託樹仁大學企業及社會發展研究中心進行活化及保育方案研究。 研究結果顯示，近九成人均支持原址保留果欄。居民及業界一致贊同將渡船街天橋底和巧翔街內部分空地，長期作為物流中轉及凍倉之用。雙方亦有共識，在活化原址後，添加跟水果行業相關項目，及反對增加私人住宅單位及與行業無關的商場。

近九成支持原址保留果欄 活化方案有異同

中心在去年曾舉行個別訪談、聚焦小組、公眾諮詢會及發問卷，探討原址保留或搬遷下的可行方案。其中，向居民及業界收集的592份問卷顯示，接近九成人均支持原址保留果欄，只有約一至兩成人傾向支持把果欄遷至其他地方。

研究提出6個具體保育及活化方案，居民及業界一致最贊同將渡船街天橋底的空地和巧翔街內部分空地，長期作為物流中轉及凍倉之用。而在果欄原址建地下城，再遷移原有運作，雙方支持度亦是最低。



其餘方案，如在果欄旁邊的石龍街，即現時貨車停泊位置，建新型大樓，也得到不少居民及業界支持。業界則較多贊同原有址不作任何改變，只是現時運作區上增設天幕或天頂。

油麻地果欄建於1913年，在2009年被列為二級歷史建築。（資料圖片）

活化後共識添加行業設施 反對起樓及商場

研究亦反映，業界及居民在保留及活化果欄後的管理和設施要求上有共識。

居民及業界均傾向在活化原址上，添加跟水果行業相關項目，如水果零售市集及水果批發展銷中心，或公眾停車場等社區設施。雙方均反對在保育活化後，增加私人住宅單位及與行業無關的商場。大部分受訪者也主張由政府、區議會代表、居民代表、果欄商販及專業人士組成的管理委員會，負責管理活化後的果欄。

研究中近九成人均支持原址保留果欄。（資料圖片）

油麻地果欄 油麻地果欄建於1913年，在2009年被列為二級歷史建築。果欄是本港水果貿易及批發市場的重要運作場所，目前共有200多家欄商及約48,000名從業員，全港近8成新鮮水果亦由果欄批發出售。但經過多年發展，當區衍生的噪音、交通擠塞、消防安全、環境衛生問題，影響附近社區，政府早年已提出搬遷重置果欄，惟拖拉近50年未有執行。政府目前正研究果欄的保育及活化工作。

林昊輝博士（右二）建議政府就果欄活化及保育，提出綜合方案，或在諮詢時提出詳細設計資料。（徐嘉蒓攝）

就原址保留 建議政府提出綜合方案

研究中心副主任林昊輝博士表示，研究反映活化及保育果欄的大方向，但未有得出單一方案，建議政府在落實活化及保育果欄時，不只考慮一個方案，而是提出綜合方案，有利不同市民及業界的需要。



他又指，是次研究收集居民及業界意見，是基於對活化方案的想像，每人想法均有出入，支持方案各異。他建議政府落實活化及保育果欄後，提供詳細設計方案及資料作公眾諮詢，讓市民能清晰表達意向。

油尖旺區議會將會向民政事務局及市區重建局提交是次研究報告。

不少居民投訴果欄夜間運作時，產生不少嘈音，滋擾附近居民。（資料圖片）

居民批果欄運作影響社區

工作小組今舉行方案發布及研討會，邀請業界及居民代表出席。席間有不少居民雖肯定果欄歷史價值，但同時指出果欄運作多年來衍生不少問題，影響社區。

其中居住在油麻地19年的譚先生批評，果欄上落貨的貨車影響附近一帶的交通，認為果欄應搬遷至其他地方。「試過阿仔燒到40度，入廣華醫院要經果欄，條路都塞死哂。」駿發花園業委會主席方先生則指出，果欄現時有不少商店同時租置附近一帶店位作為貨倉，即使果欄搬遷，深夜上落貨的嘈音滋擾問題仍難以解決。業界代表、九龍果菜同業商會副理事長盧志榮則希望，政府確定推動果欄活化及保育工作後，應成立包含民政事務處、區議會、居民及業界代表的工作小組，確保方案不偏離民意。