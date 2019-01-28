西半山居民情願人車爭路　都要反對起升降機　理據係乜？

港島西半山有一條斜路，其馬路佔了大半位置，而行人路又非常狹窄，闊度只勉強可容下一個人，不時有「人車爭路」的情況。因此，當區區議員建議在該處興建一部升降機，或建石階連接斜路上下。誰不知意見一出，竟然遭區內居民強烈反對……

這條斜路位於半山上巴丙頓道，陞階大廈前面。該道路的行人路位置相當狹窄，斜路大部分位置為行車路，多年來一直有人車爭路的情況，不斷有車輛在人們身邊駛過，險象環生。有見及此，中西區區議員陳捷貴向區議會提出，在列堤頓道香港大學出口右邊的排洪渠上，加建升降機或石階，通向上瓊峰臺以及上巴丙頓道，連接斜路上下方，以免人車爭路所致的交通意外。

上巴丙頓道一條行人路非常狹窄，以致人車爭路。（區議會文件）

陳捷貴表示，有關位置人流和車流量都很高，上班下班的人也會經過此處；而在香港大學港鐵站通車之後，亦多了人會行經此路。他表示，最近亦有街坊投訴，主要指該處十分危險，因此希望在該處興建一座升降機，或在斜路側建一些石階，方便行經此路的人士。

不過，提出興建升降機意見後，他竟然收到另一班反對聲音。有部分鄰近居民表明反對。陳捷貴指，原本收到街坊投訴，擔心行走此路不安全，故提出興建升降機或石階，其原意是希望改善道路情況，但最近在附近進行民意調查，反應卻出乎意料，有為數不少的居民，竟然表態反對興建升降機，「調查結果強差人意，大部分居民都反對起升降機，石階就較多人支持。」

陳捷貴原建議在該處建升降機或石階，遭居民反對。（區議會文件）

他解釋，居民一來認為興建費用高昂，亦有居民擔心，興建升降機後，會引來很多人使用，增加了該處的人流，間接破壞了當區的寧靜環境，令他們反變「受害者」；亦有屋苑住戶認為路段不太危險，故作出反對。陳捷貴表示，調查會繼續進行，若居民意見確實如此，最後會順應民意，擱置該建議，「目前都只係調查咗部分居民意見，會繼續問，但如果最後真係好多人反對，咁唯有擱置呢項建議」

運輸署則表示，已於2017年12月展開顧問研究，以檢討在2009年所訂立的上坡地區自動扶梯連接系統和升降機項目建議之評審機制；運輸署將按照新修訂的機制為這些年來收到約110多項的上坡電梯系統建議，包括於香港大學列堤頓道出口外護土牆，連接至巴丙頓道的上坡電梯系統建議，進行初審、篩選及制定優次。整項研究預計需時約30個月，待完成有關研究後，當局會爭取資源分階段推展獲選建議。