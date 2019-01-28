廚藝學院增設西餅及糖藝高級文憑　學員：「我想開家咖啡店」

香港美食遠近馳名，由珍饈百味至平民美食都應有盡有。為培訓餐飲業人才，香港職業訓練局國際廚藝學院自2014年招生，今年更新增西式包餅及糖藝高級文憑課程，學院並計劃於下學年開辦國際廚藝文憑課程，涵蓋歐、亞、地中海等地菜式，為本港美食之都的名銜再添風采。

國際廚藝學院學院早自2014年起招生，於去年9月於薄扶林落成新校舍，學院每年大約有2,000名學額，全日和兼讀制人數各佔一半。至於國際廚藝學院今年新增的西式包餅及糖藝高級文憑課程，每學年學費$31,570，課程會教授西式包餅專業知識和技巧，讓學員裝備廚藝。

國際廚藝學院位於港島薄扶林，自2014年起開始招生。（國際廚藝學院圖片）

院長顏淑賢表示，學院致力培育廚藝和款待人才，鞏固香港作為美食之都和教育樞紐的地位，「近年來，越來越多新餐廳涵蓋各種菜系，已並非從前那樣，只限於法國菜、意大利菜、日本菜、韓國菜等。現在市場多了南美等地菜系，我們的課程正好滿足行業所需。」

校舍內有多國菜系訓練廚房及訓練餐室。（政府新聞網）

西式包餅及糖藝高級文憑課程學員之一的陳彥樺，來自廚師世家，自從她中學畢業後，便開始修讀西式包餅及糖藝文憑課程，去年代表香港出戰第十屆穗港澳蓉青年技能競賽，在糖藝或西點項目取得佳績。

她說未來希望自己開一家咖啡店：「小時候看到媽媽做蛋糕，覺得很有趣，自己也就跟着學習，加上哥哥、爺爺都是廚師，可能在家庭背景影響下，我也愛上煮東西吃。」