【講足3年】繼續好天曬、落雨淋　薄扶林道行人路上蓋有排等

等車的時候最怕就是「好天曬、落雨淋」，政府於2016年的施政報告中提及，區議會可建議在區內連接公共交通設施的行人通道或主要行人通道，加設上蓋，方便長者及街坊。當時，南區交通及運輸事務委員會建議，於薄扶林道由巴士站至前往瑪麗醫院行人過路天橋的行人路段加建上蓋，至今3年過去，街坊依然繼續好天曬、落雨淋，上蓋落成仍然遙遙無期。

南區交通及運輸事務委員會於2016年11月21日會議中，選出薄扶林道由巴士站至通往瑪麗醫院行人過路天橋之間為最優先的方案，興建行人路上蓋。而路政署於2017年10月，委託顧問公司就加建行人路上蓋的方案，展開了技術可行性研究。

一年多過去，直到今年1月21日，路政署才向南區交通及運輸事務委員會提出建議，待收集委員的意見後，之後才根據既定程序繼續為方案進行詳細設計、諮詢公眾、申請撥款、招標及施工等工作。

圖為增建行人路上蓋後的電腦模擬環境。（區議會文件）

對於2016年提出的建議，直到2019年才作出討論，再加上興建時間，相信居民未來數年來，仍要飽受日曬雨淋之苦。南區區議會田灣選區議員陳富明表示，政府政策推動有優先次序，需要排隊，無論撥款程序或申請工程人員都需要時間。他表示，會適時向路政署跟進有關建議方案。

因香港大學教學樓將會擴闊現有薄扶林道的行人路，顧問公司建議分階段建造行人上蓋以配合行人路擴闊工程。（區議會文件）

雖然行人路上蓋仍屬「談論」階段，不過陳富明表示，對於增設行人路上蓋表示歡迎，認為能夠幫助區內及前往瑪麗醫院的長者、病人和探訪者，「嗰到繁忙時間好多人等巴士㗎，有上蓋就遮到太陽又到擋雨。」