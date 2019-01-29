【天降飛釘】七口螺絲「空襲」迎春活動　區議員斥：有人搞事！

年近歲晚，各區喜慶洋洋迎接新春。惟日前有區議員在荃灣海濱進行迎春活動之際，懷疑有人從高空拋下七粒螺絲，數位途人被擲中，幸好無人受傷。當區區議員認為有人故意鬧事，且強調不會因一、兩個人不滿，而改變每年舉辦的恆常活動。

根據警方發言人表示，事發於1月26日下午4時許，荃灣怡康街22號惠康對開，即海濱花園位置，一名63歲姓葉的保安員報警，指上址有七粒釘從高處墮下，事件中無人受傷，案件現由荃灣刑事調查隊跟進。

當時，荃灣區議員鄒秉恬正在該處進行一個名為「金筆妙揮新春迎金豬活動」的迎春活動，台下有人寫揮春及派賀年食品，而台上則有表演者和街坊以歌舞助慶。活動中途突然被螺絲「空襲」，令到人心惶惶。

活動進行期間，有7粒螺絲懷疑從高處墮下（鄒秉恬民選議員辦事處Facebook圖片）

鄒秉恬向《香港01》表示，七粒螺絲擲中了數位街坊的手部及背部，幸好沒有人受傷，有街坊向他報告事件，他馬上報警求助，案件正在調查中，而他亦尚未向警方落口供。

日前有街坊在社交網站上透露，活動產生了大量噪音，對於正在休息的居民造成滋擾，也有街坊表示活動「嘈住小朋友訓（瞓）晏覺」。鄒秉恬不認同活動滋擾市民，「活動每年都搞，年年都無事，而且大家一早都已經知道有活動，『返夜班』呢啲唔係理由嚟，我覺得係有人搞事多。」

有居民在網上指，活動聲音太大，鄒秉恬則認為與「擲釘」事件無關。（網上圖片）

天降飛釘，讓迎春活動鬧得不愉快，更讓參加活動的街坊憂心，鄒秉恬則表示，來年將會繼續舉辦活動，「有啲人覺得嘈，仲話我特登搞活動比自己唱歌，但我成個活動根本無上去唱。唔會因為一、兩個人咁樣講，而改變呢個恆常活動。」

金筆妙揮新春迎金豬活動（鄒秉恬民選議員辦事處Facebook圖片）