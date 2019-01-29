【馬路殺手】鐵蒺藜再現　黃大仙龍翔道有車中招

早前一度「肆虐」多區的鐵蒺藜，不但刺穿汽車輪胎，更連單車亦遭殃，日前有網友稱，鐵蒺藜再度出現於黃大仙龍翔道，並再次令汽車中招，輪胎慘被刺穿。

網友Keropi Wong於Facebook群組上載兩張相片，並寫上「老龍有釘，多車爆呔，天馬苑對出往觀塘，入新蒲崗小心中伏」，指天馬苑對出的龍翔道，往觀塘方向路面上有鐵蒺藜，並呼籲其他經龍翔道前往新蒲崗的駕駛人士小心。

網友於Facebook討論區提醒其他駕駛者。（Facebook截圖）

Keropi Wong向《香港01》表示，相片是今日下午兩時多，由朋友傳來，圖中可見一個鐵蒺藜插於輪胎上，而另一張相片則手持鐵蒺藜，可見鐵蒺藜相當尖銳，對行人或車輛都構成極大危險。

被鐵蒺藜擊中的輪胎，必須馬上進行修補，甚至更換。（圖片由Keropi Wong提供）

鐵蒺藜有多個尖角，對行人或車輛都極易構成傷害。（圖片由Keropi Wong提供）

其實，自上月開始，深井、荃灣一帶路面接二連三出現大量四鐵蒺藜，而今次於龍翔道發現的鐵蒺藜，亦屬同一類型。

《香港01》已就事件向警方查詢，現正等候回覆。