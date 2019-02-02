【屯門共融遊樂場】女童試玩　坐著輪椅跳彈床　父：想像中有落差

屯門公園共融遊樂場去年12月正式開放，為全港首個把「水」和「沙」兩項自然元素納入設計的無障礙兒童遊樂空間，場內設施特地考慮不同能力人士的需要，例如設有不會產生靜電的不鏽鋼滑梯方便聽障兒童，以及可供輪椅進入的彈床等。 《香港01》日前邀請了何欣汶一家到場試玩。13歲的欣汶天生患有罕見病，剛出生就有肢體障礙，後來更發現有嚴重智障，平常外出都需要坐輪椅代步。訪問前一晚，欣汶得知要到屯門遊樂場玩，滿心歡喜地與妹妹挑選好要穿的衣服，早早就上床睡覺。她又是否滿意這個共融遊樂場呢？ 攝影：歐嘉樂

訪問當日是週日，遊樂場內擠得水洩不通，何欣汶一家輪候了幾分鐘才有得跳彈床。（左起：母親何太、何欣汶、妹妹汶其及父親何生）

輪椅用彈床 何太：輪椅上易受力感不適

我們挑選了幾樣適合坐輪椅兒童遊玩的設施讓欣汶體驗，第一個是可供輪椅使用的跳彈床。彈床兩邊設有供輪椅上落的斜道，不過欣汶一開始似乎有點抗拒，何太把她推到彈床邊，她卻自行將輪椅駛走，在旁先觀察了一會，才敢由媽媽推到彈床處試玩。一眾兒童就在欣汶附近跳彈，讓她感受彈跳床的樂趣，但不消一會，欣汶再次臉露難色，何太估計彈跳令欣汶下身受力有關：「初初玩都幾好玩，但搖搖下就不對勁，輪椅震動得好厲害，可能（跳彈）令腰骨受力，她不舒服。」

根據樂園內指示牌，此斜道供行動不便的小朋友捉迷藏之用，指示牌又寫道：「斜道設有多款遊戲板，伸手可及，十分方便。」不過斜道只有短短約十米，何生何太就表示無法理解箇中樂趣。

只能在低處斜道望高塔 父母問：點玩？

第二樣設施，是在巨型攀爬塔下面的斜道。高塔吸引了許多兒童往上爬，不過欣汶望塵莫及，只能在塔下短短約10米的斜坡轉一圈，那如何「玩」？何生何太都摸不着頭腦。何生指着上方的高塔說：「健全的小朋友玩這個，那她玩什麼呢？」何太推著欣汶搭話：「可能是沿斜坡滑下去吧。」

沿着場內玩過一圈，何生坦言遊樂場比期望中有落差。「我本來期待多一點讓殘疾的小朋友玩的設施，來到原來數一數，不計她性格不喜歡玩的，只有四款能玩，如果特地為了其餘的設施來玩，就不太值得。」

更多場內共融設施↓↓↓

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團體：輪椅使用者難前往共融公園

推行兒童社會共融的非牟利團體「親切」的服務主管盧美寶，當日亦有到屯門共融遊樂場視察。她表示，設立共融公園是推動兒童共融的第一步，場內特地為輪椅而設的設施亦值得欣賞，不過她觀察到公園內有幾方面尚待改善。首先，共融公園對輪椅使用者來說並不容易前往。公園設於屯門西鐵站旁，不過公園附近並無公眾停車場，亦缺乏巴士及小巴等交通配套，即使到了公園門外，亦要走大約十分鐘才到達場內，對行動不便的人士來說相當困難。

屯門公園內有不少「大媽唱歌團」，每檔都有擴音喇叭，音量相當大，欣汶經過都感到不耐煩。

「如果有人推的話就可以（去到），如果無人推的輪椅使用者，要不斷駕駛或推動輪椅前往是一個困難，這個地方不是完全去不到，但並非一個理想的空間，容易令坐輪椅的人卻步，而今日我們縱觀整個公園，其實都不見輪椅使用者。」 「親切」服務主管盧美寶

「親切」的服務主管盧美寶樂見香港出現首個共融公園，不過她認為公園仍有大量改善空間。

玩樂也要有自主權

除了共融設施，欣汶亦在爸爸媽媽的幫助下成功坐上韆鞦，但盧美寶就認為，一個共融公園，應該讓使用者能有自主權。「欣汶可以玩韆鞦的原因是有爸爸媽媽可以抱起她去玩，而滑梯亦要有一個人在上面抱起她，另一個在下方接着才行，其實都是她沒有辦法自己去玩的遊戲。」她強調，無障礙是不在外力的幫助下，自己都可以有選擇權，「如果有外力幫忙，其實會影響她的選擇，那個未必是她最想玩的遊戲，無障礙不只是能否達到的問題，還是使用者能否平等地、不受限制地用到設施，但其實今天欣汶可以自己玩的設施，並不超過一半。」

盧美寶又建議，公園可以加設富有教育意義的指示牌，例如是解說公園會有不同的人來到，要兒童互相尊重、或是有輪椅駛過切勿橫衝直撞，要注意安全等，讓不同能力的兒童都明白共融的意義。另外，她又歡迎場內設立更多元化的設施，豐富傷健兒童的遊樂體驗。