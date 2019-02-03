【逼爆青衣】非專營巴士在小巴站前上落客　百人排隊塞爆行人路

不少公司都會提供接駁巴士服務，縮短員工上班的交通時間。不過，在青衣有公司接駁巴士的上落客點，竟設置於小巴站位置，令乘搭小巴的市民非常不便。

公民黨青衣地區發展主任冼豪輝向《香港01》表示，去年11月開始就有非專營巴士在青敬路、青衣游泳池對出上落客，嚴重影響該處原有的409專線小巴服務。該小巴主要來往青衣和荃灣，冼豪輝指：「個位主要係比小巴落客，朝早喺荃灣搭嚟青衣返工嘅人要喺嗰度落車，但依家架接駁巴塞死晒啲位，搞到人龍極長，我早上8點左右去睇，真係排咗100人都有，搞到行人路超級逼。」

運輸署安排非專營巴士設在小巴站處前上落客，不但影響小巴乘客，乘搭非專營巴士的人龍亦超長，經常塞爆行人路。（冼豪輝提供）

冼豪輝稱，事源青衣南一座商業中心去年底啟用，公司特設接駁巴士，讓員工上班更方便。但運輸署則批出青敬路409小巴的下車處，讓接駁巴士上落客，間接造成行人路擠塞問題。另一方面，因接駁巴佔據了一條行車線，加上前方設有雙白線。隨後車輛若需前往附近的宏福花園，變相只有約一個車位抽頭。有司機鋌而走險，踩著雙白線抽頭， 犯法之餘亦相當危險。

地區人士促請運輸署解釋批核非專營巴士上落客位置的條件，並重新安排另一位置給公司，讓相關情況得而解決。(冼豪輝提供)

「真係唔明點解會批個咁嘅位，明明青衣城下面停車場都有位比非專營巴士上落客，係要揀個咁逼嘅地方，超級奇怪。」冼豪輝12月初去信運輸署，要求運輸署與相關非專營巴士營辦商聯絡，改用青衣站公共運輸交匯處或青衣機鐵站東面地下外（穿梭巴士及專線巴士專用上落客區），及提供「非專營巴士上落客地點」的批准準則，可惜一直未有回音。

《香港01》現向運輸署查詢，署方指正了解事件。