【攞你命百步梯】居民自發爭取20年　葵涌邨將建斜道式升降機

連接葵涌邨和禾塘咀街、全長119級的「百步梯」，多年來令當區居民和長者相當頭痛，而街坊為此爭取興建的升降機工程，近日終傳出新消息。政府於二月一日公布，有關工程已完成招標，將於本月底或下月初展開工程，不過，有區議員批評，整體進度仍較其他工程慢。

「百步梯」連接葵涌邨和禾塘咀街、光輝圍，居民要從禾塘咀街回到地勢較高的葵涌邨，就要走上長119級的階梯。雖然「百步梯」中段設有長櫈供行人休息，但仍無助居民走得更輕鬆，葵青區區議員梁錦威亦指，區內長者人口逐年上升，令問題更見嚴重：「有批街坊在葵涌重建成新區前已在區內居住，到葵涌邨落成後，他們又回來住，至今已有幾十年，街坊的年紀也有增長。」

雖然「百步梯」中段設有長櫈供行人休息，但仍無助居民走得更輕鬆。(資料圖片/潘思穎攝)

根據2016年中期人口統計的數據，葵青區長者佔區內人口16.7%，為18區中第三高，僅次於觀塘和黃大仙，而路政署於2017年呈交立法會申請「百步梯」升降機工程撥款的文件亦指，葵涌邨約四萬的人口中，逾4000人為長者，可見「百步梯」的問題困擾區內不少居民。

立法會於2017年通過，撥出約2.5億元興建升降機後，政府終在今年二月一日公布成功招標，工程將於本月底、三月上旬展開，預計需時33個月，即2021年底完工。梁錦威表示，由於建造的是斜道式升降機，可以省卻打樁時間，加快整個工程，而路政署亦預計，升降機建成後，每日將有8600人次使用。

政府終在今年二月一日公布「百步梯」升降機工程成功招標，工程將於本月底、三月上旬展開。(路政署)

香港的斜道式升降機不多，愉景灣北商場附近有其中一條。(資料圖片)

雖然街坊樂見爭取多年的升降機工程終有進展，但梁錦威認為整體工程進度仍然較緩慢：「反而上屆政府的『人人暢道通行』計劃，工程完成的速度快很多，我覺得主要是政府不重視這工程。」有街坊早於20年前已自發向政府爭取，於「百步梯」旁興建升降機，至2008年，時任行政長官曾蔭權終於《施政報告》中，公布興建上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統。不過，百步梯工程經歷幾屆政府，到現時才告即將動工，令他認為政府未重視此項目。

對於撥款至完成招標花費近兩年時間，同區區議員黃潤達估計，是刊憲、招標及早前「百步梯」附近的水管工程所致，但他認為可以做得更快：「建議興建升降機也說了十多年，政府可以加快程序，因為這是關乎民生的工程。」

葵青區區議員黃潤達認為，政府應加快程序。(資料圖片/潘思穎攝)

黃潤達又指，工程所需的時間亦由本來預計的28至32個月，增至33個月，而政府因故延後公布工程招標結果，由去年11月中延遲至今年二月，他表示未來會密切了解工程進度，和有關部門想辦法應付出現的問題。