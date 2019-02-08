【豬年2019】上水驚見垃圾陣　街坊：紙皮卡板發泡膠乜都有

新年大假剛過，上水即驚見垃圾「圍城」！有街坊發現，日前於北區大會堂附近，沿途都有大量紙皮、卡板和垃圾堆積，部分垃圾更堆高至逾一米，批評肇事者亳無公德心，又透露垃圾的「元兇」疑為最近在該處擺檔的小販，形容情況前所未見。

上水街坊溫先生向《香港01》表示，今早7時許發現，由龍豐花園至上水中心一帶，約500米路程，沿途有大量垃圾被人胡亂棄置。他稱，現場沿路兩旁估計有數以百計的紙皮箱、發泡膠箱和紙張，亦見有人將多個大型木櫃、行李箱、床褥和梳化，可謂「五花百門，高及一個人」。

上水街坊溫先生懷疑，部分垃圾是小販所為。（受訪者提供）

溫先生透露，每年年廿九至年初三，於龍豐花園至上水中心的路段，都會有小販擺檔，主要售賣日用品、揮春和衣服等乾貨，故懷疑是小販肆無忌憚棄置垃圾。他又稱，每年小販在「默許」下在該處擺檔，由於附近商場在路段架起鐵馬，令小販檔佔用整條行人路，街坊被迫只能使用單車徑通過，造成擾民情況，惟「一年一次，又是大家喜慶活動，只好忍受，但今年的垃圾情況惡劣，前所未見，他們要人支持，應先要做好自己，而非將清理垃圾責任加在清潔工身上」。

身兼立法會議員和北區石湖墟選區區議員林卓廷稱，過往已經呼籲在涉事地方擺檔小販要自律，自行清理好垃圾，以往小販都盡本分清理，「沒想到今年的垃圾情況如此嚴重」，會向食環署要求協助跟進。