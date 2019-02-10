西灣河違泊阻巴士　警方擺雪糕筒了事　區議員：啲人可能照搬走！

不少車主為了方便，會將車輛泊在路邊，甚至無視地上雙黃線指示，漠視道路安全。西灣河太康街馬路旁，縱使劃有雙黃線，仍經常被泊滿私家車，甚至曾發生消防車被阻礙，更阻塞三輛巴士。警方見狀在該處擺放數個雪糕筒，以防違泊。不過，當區區議員則認為做法成效不大，「啲人可能照搬開」。

西灣河太康街向來交通繁忙，上星期一部私家車無視地上雙黃線，照樣違泊於路邊，三部巴士因而被塞死，停在路中心，更導致後面的車輛無法行駛，交通一度受阻，更有巴士乘客要由此處落車。警員接報到場不久，違泊司機亦重返車輛，並打算開車離開，但被警員截查。事後數天，警員在有關位置擺放數個雪糕筒，防止再有司機泊於此處。

巴士被違泊車輛阻塞（麥德正提供）

警方在該處放置數個雪糕筒，以防違泊（麥德正提供）

西灣河區議員麥德正向《香港01》表示，該處違泊問題存在已經有很多年，曾經有消防車在此被阻塞，消防員要下車了解情況。他擔心違泊問題會對緊急救援造成阻礙，「要消防員落車已經係好嚴重，如果後面有救護車，病人傷者就會非常危險。」

曾有消防車在該處受阻，麥德正擔心違泊情況影響救援工作（麥德正提供）

麥德正曾在區議會上要求運輸署解決問題，動議加闊行人路，以防車輛泊在路邊，「加闊行路人，啲車就泊唔到，佢哋唔敢頂住行人路」然而運輸署只願加闊1.5米，並拒絕再加，「加完啲街坊都唔覺有變」。麥德正指，運輸署對開闊行人路有套十分官僚的原則，署方只會為行人而加闊行人路，而非馬路上的事宜。

警方近日在該處放置雪糕筒，麥德正就對其成效有所質疑，「唔可以話無作用，但如果啲人搬開咗啲雪糕筒咁點？唔通種佢落地？擺禁止違泊牌無人理，加雙黃線又無用，擺雪糕筒都係應付唔到。警方係有做嘢，但咁樣係治標唔治本。」

常常有巴士被阻塞，麥德正認為就算擺放雪糕筒，也是治標不治本（麥德正提供）

麥德正認為，警方可以加強執法效率，「當有人違泊，警察要一段時間先到場，到場又要搞一大輪先叫拖車，咁人哋都知道啦，仲唔即刻開車走咩？」因此他建議警方加緊巡查某些違泊黑點，隨時準備拖車，否則再抄牌也是毫無阻嚇性，「要拖返幾架以儆效尤」。

《香港01》已就事件向警方及運輸署查詢，正等待有關方面回覆。