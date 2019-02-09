【豬年2019】新年違泊　多部私家車被拖走　泊巴士站被鬧爆

農曆新年，眾人回家歡度新歲，街道人車特別少，卻有人在空空路上違例泊車，不單硬食「牛肉乾」，更被拖車拖走。又有電動車泊在巴士站，被市民拍下拖車經過。正值新年，私家車慘被拖走，卻得不到一眾駕駛者同情，車主更被指責違泊行為缺乏操守。

香港泊車位緊絀，不少駕駛人士未能泊車或需被迫「違泊」，但也有人為求方便，罔顧法紀。年初二（6日）有網民在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」中發布相片，指在2月6日下午，尖沙咀有大量拖車出沒，其中一輛泊於新東海商業中心對出馬路的車輛，也被拖車拖走。而根據網民表示，當日有至少三輛汽車被拖走，打破了警方在過年期間「特別鬆手」的傳聞。

有市民指，尖沙咀有多輛拖車出沒，拖走至少三架違泊車輛。（群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」截圖）

新年路邊空位多，車輛違泊被拖走，車主卻得不到同情，反被一眾網民揶揄。2月6日當晚，維港上演新春煙花匯演，尖東部分地區要封路，於是派警員四出打擊違泊，有網民表示，在當區違例泊車，有如「自己申請」被拖走，更揶揄該車主「抵受唔到咁多吉位嘅誘惑」。

路面情況暢通無阻，路旁空位特別多，新春是否違泊良好時機？今日再有網民發現有一輛電動車在路邊違例泊車，這次更泊在巴士站位置。片段中，交通警員向涉事車輛發出3張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，相信已泊了很長時間，然後拖車抵達現場，不消十分鐘便將車輛拖走。

電動車泊於巴士站，被拖車拖走，市民拍案叫好。（群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」截圖）

違例泊車本已是觸犯交通條例，泊在巴士站位置，更加是阻礙了其他車輛與乘客，甚至可能影響道路安全。一眾網民看見車輛被拖走，紛紛拍案叫好，片段有市民直言「見到都開心」，更批評該名車主泊在巴士站的行為缺德，「好停唔停，停巴士站。」。同時有人質疑，抄牌已經失去阻嚇作用，認為拖車才能解決違泊問題。

本港違泊問題嚴重，政府去年共發出俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書共201萬張，較前年增加超過17萬張，相關庫房收入達6.4億。