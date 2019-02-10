【不是西客】拒坐有煙味的士　業界推「無煙車樂部」倡同業戒煙

吸煙損害健康，相信無人不知，但原來駕駛者吸煙，除了會令車廂充斥陣陣煙味外，行車時吸煙亦妨礙駕駛，有研究指出，此舉比駕駛時使用手提電話更易令人分心，令吸煙人士更易發生交通意外。為此，香港吸煙與健康委員會近日舉辦「無煙車樂部」，望透過此活動，推動運輸業界戒煙，打造無煙車廂。

由香港吸煙與健康委員會舉辦的「無煙車樂部」，希望推動更多運輸業從業員戒煙，改善他們的健康之餘，亦藉此提升業界的職業安全及專業形象。除了企業可參與外，司機亦可以個人身份作出登記，承諾不吸煙，活動至今已有近1,290會員。

由香港吸煙與健康委員會舉辦的「無煙車樂部」，活動至今已有近1,290會員。(無煙車樂部)

幫忙宣傳活動的Facebook專頁「的士佬奇遇記」的版主指，行內大部分的士司機都有吸煙習慣：「基本上我識嘅司機，十個有九個都吸煙，所以好多都冇意識車廂有煙味。」在車廂內吸煙固然不好，但即使司機在車廂外吸煙，味道仍會隨着司機返回車廂，令車內滿是煙味，煙味甚至留到下更司機接更後，仍未散去。

「其實現時好多客人都抗拒煙味，有時客人用apps落order時，更會註明不吸煙或無煙味。」有時客人打開車門後發現車內充斥煙味，輕則抱怨，「的士佬」說更曾有客人因車上遺留的煙味而下車，令他們這些不吸煙的小數感無奈，現時只好在車內放上咖啡渣等物品，以去除煙味。的士司機多為老煙槍，他亦坦言推行這計劃應有困難，但仍希望同業可以一同參與，盡早戒煙。

有份幫忙宣傳活動的Facebook專頁「的士佬奇遇記」的版主指，行內大部分的士司機都有吸煙習慣，惟不少客人都抗拒煙味。(Facebook專頁的士佬奇遇記)

事實上，除的士外，「無煙車樂部」亦涵蓋巴士、小巴、物流等運輸行業，獲逾70個行內機構支持。由現時起至2月22日成為「無煙車樂部」會員可參加抽獎，有機會贏取伸縮八達通及價值港幣200元之油券及石油氣券，而在此前交回「戒煙承諾書」，並成功獲戒煙服務機構確認的人士，亦可獲油券或石油氣券一張。