【室內都有天然光】安泰邨太陽能導光管夠環保　奪可持續建築獎

本港近年講究環保，新型屋邨亦引入可持續發展和社區參與概念，其中觀塘安泰邨發展時採用「太陽能導光管」等多項環保措施，為邨內節約能源，最近獲得建造業議會頒發「可持續建築大獎」銅獎。

據房屋委員會表示，兩年前入伙的安泰邨，綠化比率超過3成，發展時設有多項結合可持續發展和社區參與概念的環保措施，包括安泰邨的街市及停車場共安裝約30枝太陽能導光管，輔助照明、節約能源，並有助維持晝夜節律。另近商場入口的玻璃及石屎間格幕牆不僅是隔音牆，亦可透光，又設有歇腳座位及種植垂直綠化遮蔭。

「太陽能導光管」原理結構圖。（政府新聞處圖片）

在多項環保措施當中以「太陽能導光管」效果較為顯著，讓陽光穿過導管頂部的半圓形集光器，進入內層鋁管，反射並引導至室內天花上的雙層玻璃燈盤，將光線分布於室內地方。

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邨內位於恆泰樓地下高層的戶外教育區，展出世界地質地圖和香港地質、風化與侵蝕、安達臣道石礦場歷史等資料，全年開放供學生及社區參觀，為社區提供增見廣聞的好去處。同時，邨內商場底層街市入口擺放展品，為社區參與的成果。

另外，邨內的小型岩石公園擺設採自前安達臣道石礦場的石塊，亦有數件取自安達臣道石礦場的機械工具配件供觀賞，讓人了解天然資源在公屋發展的重要角色，鑑古知今。