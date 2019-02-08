【脫網人生】環保、少浪費不等於隱世　野人：孩子仍會上幼稚園

奉行簡樸生活、選擇居於郊外的「野人」莫皓光，近日隨港台拍攝紀錄《脫網人生》走訪加拿大和日本，窺探當地遠離都市煩囂的「脫網一族」。其中，野人曾探訪帶着5個女兒居於深山的夫婦，可會是他理想中的生活？ 他對此卻搖頭說：「我渴求的是人人能夠複製、能做到的簡約生活，我們可以利用身邊的資源、繼續與城市有所連繫，但從生活中減少依賴和浪費。」 攝影：歐嘉樂

「野人」莫皓光童年時亦是在城市生活，畢業於香港大學，實踐了十多年的極簡生活。 在城市之中，水、電、交通這些基本設施和管道，除了提供我們每人的日常需要外，也像是一張覆蓋每個角落的大網。有些人決定脫離這張網，開展自給自足的生活。崇尚極簡生活的「野人」，走訪加拿大和日本的「脫網族」，有的人一家搬上深山居住，也有的人建立了一個自給自足的小社區，「脫網唔等於要隱世，而係多利用身邊嘅資源去生活，減少依賴和浪費」。 在加拿大的深山之中，夫婦Jeff和Rose帶着5個女兒居住其中，並沒有送女兒們上學，而是寓學習於生活。他們17歲的長女和14歲的次女，就在森林之中找木頭搭建自己的居所，連小女兒亦需跟隨父親狩獵，尋找日常的食物。而其他的知識，則由父母和從網上資源學習。

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「麥皮」不怕生，面對第一次見面的攝記，也能熱情地介紹自己的玩具。圖中是他的「私家車」，可載人也可載物。 送兒子入學 生活技能從父母身上學習 這種完全脫網的方式，又會否是野人培育孩子的目標呢？「脫網係一種精神，唔一定要完全隱世先係脫網。」野人說。他的兒子「麥皮」剛到了報考幼稚園的年齡，他亦曾想過不送兒子入學，在家中實行Home Schooling，不過考慮太太全職照顧，也想她稍為休息，於是為兒子報考了2所幼稚園。 野人沒有為兒子報「面試班」，就直接讓兒子去面試，結果成功獲2所學校取錄，他便選了較近居所的一間。「孩子天生就好鍾意學人講嘢。」野人覺得自己教養兒子的方式，並不是讓兒子較別人優勝，只是順其發展，「當小朋友想講、想表達，父母就叫佢唔好嘈、唔好講無謂嘢，結果佢就唔想再講嘢」。 加拿大夫婦讓女兒們學習的都是生活技能，而非學校中的知識。而野人送兒子入學，認為他在學校學習知識，並不減兒子學習生活的技能。「我哋從生活之中學習到知識，但從知識之中未必學習到生活。學校係其中一個獲得知識嘅地方，而小朋友亦都從父母身上學習，佢見到我咃咁樣生活，畀佢喺安全環境下嘗試，都會學識自己生活。」野人說。

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回來後，野人嘗試在家中安裝太陽能發電板，提供一家所需的電力。 「脫網」啟發 為家居安裝新設備 從外國觀察完「脫網族」的生活，部分生活亦為野人所嚮往。「例如日本一個踢躂舞者，住喺郊外嘅租金一年先一萬日圓，而且行落去仲有叢林、溪澗。喺香港，可能就叫做霸佔山頭。」野人笑說。 他現時居住的地方，租約之中包括了一片「後園」，他亦搭建了引水管，儲起山水使用。回來之後，受「脫網族」的啟發，嘗試更多利用周邊的天然資源，減少對公營設施的依賴，從而減少浪費。「例如，太陽就可以發電，點解我哋要運咁多煤去發電廠，然後仲要拉電纜去運電入屋呢？」於是，他找來專家，為家居添上了4塊太陽能的發電板，「好天時，儲一日電可以用到兩日」。 他的庭園中有儲存山水的浴缸，近日則再建造一個儲水池，體積比浴缸再大3、4倍，希望為缺水的冬日儲存更多清水，用於日常生活外，也可以種植蔬果。而為了更好地利用周遭的柴木，他亦添置了一個燒柴的暖爐，更貼近自給自足之餘，亦帶來一室溫暖。

如果兒子將來喜愛城市生活，野人亦笑言：「不失望，他知道父母喜歡在這裏生活。」 帶孩子去農莊 只是綠色畫面增多了 近年，有更多家長樂意帶孩子親近大自然，去農莊玩樂，是不是一個成功的轉變呢？野人卻認為，大部分家長去農莊，只是一個「消費、打卡活動」，純粹在社交網站分享的圖片之中，「綠色嘅畫面增加咗」。當假期完結了，回到家中，仍是過着沒有改變的生活。 「我選擇的脫網生活，仍會與城市有所連繫，我也會去購買食物。我希望做出一種人人可以複製的生活方式。」野人明白，感動大眾之路亦很漫長，惟有堅持一步、一步去前進。 記者好奇，野人希望身體力行，感動其他人踏出環保的第一步，要是他的兒子將來選擇重返城市生活，他和太太會感到失望嗎？野人笑言：「佢可以選擇自己鍾意嘅生活方式，唔會失望。佢知道爸爸媽媽就係住喺呢度，鍾意咁樣生活。」

香港電台外判紀錄片系列《脫網人生》

日期：2月每個周六及3月2日

時間﹕晚上9:30

頻道﹕港台電視31

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