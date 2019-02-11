【島民勁灰】旺角來往青衣深宵小巴路線扑槌　經荃灣不入青衣南　

青衣居民爭取多年，要求開辦旺角往返青衣的深宵小巴線，本月終獲運輸署回應。署方建議增設新界專線小巴，由旺角東站往返青衣站。惟署方以「與巴士路線重疊」等理由，小巴線只覆蓋青衣北，而不經青衣中及西南區等地方，並將就小巴營辦進行招標，不打算再作修改。地區人士對此感到失望，認為應延長路線，惠及更多居民，「反正都開新線，點解唔兜長少少呢？」

日前運輸署回覆區議會，指為方便青衣及荃灣海濱花園居民於深宵往返旺角及大角咀一帶，建議增設旺角東站往返青衣站專線小巴，路經海濱花園，覆蓋青衣北，但不經青衣中、青衣西南區、長亨、長宏等地。署方將會公開邀請有興趣人士申請營辦該建議路線。

現時並無通宵小巴往返青衣及旺角，居民爭取多年，終獲回應。（資料圖片）

青衣地區發展主任冼豪輝向《香港01》表示，青衣街坊對來往當區與旺角的需求很大，爭取至少兩、三年終獲回應，但運輸署的方案卻令人失望。他認為，署方的回應中，最大爭議的地方是堅持不延長青衣島內路線，只行走青衣北，居住在青衣南的居民並無受惠，「反正都開咗，點解唔開埋呢，兜多少少都好啊，等街坊多個選擇。」

運輸署文件中又指，現時青衣居民於深宵時間可以乘九巴N241及N41X路線，往返九龍及青衣地區，鼓勵市民選擇現有的公共交通服務、充分利用各公共交通工具，以善用資源，提造公共運輸服務的營運效率。署方又以路線重疊為由，拒絕將新小巴路線延往青衣南。

冼豪輝則指，現時兩條巴士線本已存在問題，例如N241行經全個九龍西，才能通往青衣，全程多達57個站，路程相當漫長；而N41X為特快線，由旺角直達青衣，不過全晚只設兩班車，街坊或未能配合。冼豪輝亦質疑，現時不少巴士路線都與小巴路線重疊，這條新小巴路線同樣有此情況，故認為這個理由十分奇怪。

冼豪輝認為，現時兩條巴士路線均有不足，開設小巴線能互相合作。（資料圖片）

有見及此，他建議小巴與巴士互相分工，不單在時間和班次上配合，也可以在路線上分工。此外他又認為可以節省小巴進入荃灣海濱花園的時間，用以延長青衣島內線，「海濱的確係無通宵小巴會經過，但隨著海濱愈來愈多屋苑落成，係咪應該為佢哋開一條新線呢？唔入海濱慳5分鐘，唔入長安巴士總站又慳3分鐘，可以用呢啲時間，兜埋青衣南。」

冼豪輝續指，運輸署的建議路線文件現已成為區議會傳閱文件，不須再在會議上討論，而署方亦將會以此初步路線及定價進行招標，可以說是「已扑槌」，不會再作修改。而他將會與其他地區人士商討下一步對策，希望改變運輸署的想法，「一日未招標，我覺得都仲可以有變數」。