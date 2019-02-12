【情人節】阿婆寫詩冧阿伯　相依五十載　阿婆：我做佢「枴杖」

很多人認為，初戀能廝守終生只是童話故事裡的情節，回到現實初戀終究會破滅。然而，86歲的張興德和73歲的陳麗嫦卻在香港這個花花城市，上演一段細水長流的童話式愛情故事。 唯一與童話不同的，就是這個故事的結局，不是「從此，王子和公主過着幸福快樂的生活」。婚後，二人生活相當艱苦，加上張興德曾沉迷賭博，使二人的婚姻差點走向終結，幸他能懸崖勒馬，而二人亦在互相遷就中長相廝守，過他們的第52個情人節。 攝影：歐嘉樂

我們來到小西灣邨瑞喜樓一個單位，剛到門口，陳麗嫦婆婆便已站在門邊守候。陳婆婆身型嬌小，身高約一米四，一雙小小的眼睛旁邊，佈滿細長的魚尾紋。剛走進屋內，原本坐在沙發上的張興德公公便馬上站起來，用手示意我們坐在沙發上。滿頭銀髮的他一拐一拐地走到餐桌前，拿起全盒，叫我們吃糖果，又走一拐一拐地走進廚房，拿出幾盒維他奶。陳麗嫦見狀，馬上走過去輕輕扶着張的手肘，從他手上接過維他奶，攙扶着他慢慢走出客廳。

今年是張興德及陳麗嫦結婚51周年。

60平方呎的小客廳裡面，不管是燈上、窗邊、還是牆上都貼滿紅色的揮春和以利市封製成的炮仗、燈籠飾物，張興德指着陳麗嫦，語帶驕傲地說：「這些都是她親手製的。」陳麗嫦腼腆一笑，拿起手機岔開話題。她打開手機裏的相簿，給我們看她在新年期間拍下的三代同堂的照片，說到興奮處，她忽然站起來，走進房間內，搜索了一會兒，拿出一本微微泛黃的單行簿。原來這是一本「心情日記」，陳麗嫦把她人生中的喜怒哀樂、甜酸苦辣都化成詩詞，一一記在本子上。

陳麗嫦把其人生中的喜怒哀樂都化成詩詞，寫在筆記本上。

鯉魚灣畔浪裏飄，好夫好妻命裏招。 陳麗嫦〈鯉魚門（戀愛篇）〉

在相親中相識

陳麗嫦一頁一頁地揭，並向記者娓娓道來一段又一段的故事。1967年，她在一首題為〈鯉魚門（戀愛篇）〉的詩中寫道：「鯉魚灣畔浪裏飄，好夫好妻命裏招。」她和張興德交往期間，曾到鯉魚門遊玩，原來當時，陳麗嫦已經芳心暗許。

鯉魚門（戀愛篇）： 鯉魚灣畔浪裏飄，好夫好妻命裏招。 幾許鴛鴦同到老，同甘共苦永相依。 德哥細說情無偽，麗嫦心裏亂如麻。 自古良緣憑天賜，半因人力半由天。

1967年大年初二，陳麗嫦的父母帶着她到伯娘家中拜年，那次是她和張興德第一次見面。她的伯娘是張興德的鄰居，自幼看他長大，深感張為人忠厚老實，已屆34歲仍未結婚，便與陳麗嫦的母親一起策劃一次相親。張興德第一次見到陳麗嫦，便被她深深吸引着，但在陳麗嫦眼中，張興德就是一個平平無奇的男生。她的母親卻對張興德十分滿意，不斷稱讚道：「他為人老老實實，又會駕車，有一門手藝，應該很可靠。」

陳麗嫦的母親及伯娘認為張興德為人老實，故安排他和陳麗嫦於年初二相親。

德哥細說情無偽，麗嫦心裏亂如麻。自古良緣憑天賜，半因人力半由天。 陳麗嫦〈鯉魚門（戀愛篇）〉

男方真誠所致使女方動情

陳麗嫦坦言：「我本來不打算結婚。」原來，她覺得自己身材矮小，不盡完美，憂慮男人會花心，嫌棄她。最後能與張興德修成正果，大概是張真誠所致。她在詩中寫道：「德哥細說情無偽，麗嫦心裏亂如麻。自古良緣憑天賜，半因人力半由天。」

陳麗嫦認為自己身材矮小，不盡完美，本來不打算結婚。

當時，陳麗嫦家境較好，住在中環的私家樓，家中有一部電話，而張興德則沒有家居電話，他便經常跑到公共電話亭，撥電話給陳麗嫦，約她去街。每次約會，張興德對陳麗嫦亦是無微不至，會陪她看她愛看的謝賢、陳寶珠的電影，駕貨車接送陳麗嫦回家，「有幾次，愛面子的他更向朋友借來一部私家車接我。」陳麗嫦笑着拍打張興德的肩膊。

張興德會用公共電話致電到陳麗嫦家中，約她出街。

數個月後的一天，張興德送陳麗嫦回家期間，二人沿着堅道走到一個公園，他鼓起勇氣，拖起陳麗嫦的手，陳麗嫦紅着臉，掙扎了一下，想甩開他的手，又捨不得甩開，猶豫之中，張興德已握着她的手，把她送到樓下。「當時內心有很多想法，對他頗有意思，但又想認識深入一點才正式交往。」說着，她害羞地用手掩着嘴巴笑，而張興德亦害羞得漲紅了臉。

張興德第一次拖陳麗嫦的手時，陳麗嫦十分掙扎要不要甩開他的手。

二人正式開始交往時，剛好發生「六七暴動」，期間港英政府實施「宵禁」。有天，張興德和陳麗嫦約會期間，正爆發騷亂，全城戒嚴，他們所在的九龍城一帶街上一片寂靜，沒有人、沒有車、沒有一絲聲音。陳麗嫦無法回家，張興德便把陳麗嫦帶回自己家中，渡過一夜。

二人於「六七暴動」期間約會，陳麗嫦曾因騷亂未能歸家，到張興德的家中過夜。

張門少爺人忠厚， 陳家千金性淑嫺。 聯結佳藕自天成， 婚筵親朋悅興樓。 陳麗嫦〈花月佳期（結婚篇）〉

簡單婚禮 寄託半生

二人交往年半後，便於1968年8月結婚。陳麗嫦寫下〈花月佳期〉一篇，「張門少爺人忠厚，陳家千金性淑嫺。聯結佳藕自天成，婚筵親朋悅興樓。」細說結婚時的郎情妾意。婚禮並不鋪張，陳麗嫦只穿上一襲裙褂，帶一枚戒指，便把自己的下半生交託給張興德。

花月佳期（結婚篇） ：張門少爺人忠厚， 陳家千金性淑嫺。 聯結佳藕自天成， 婚筵親朋悅興樓。

婚後，二人可謂吃盡苦頭。陳麗嫦在詩中寫道「厄運重重多波折，東奔西跑碰機會」，形容張興德在婚後奔波勞碌的樣子。當時，張興德為了謀生，每日凌晨四時便起床，駕四轉貨車，運送魚、雞、豬及飯盒。「最辛苦是年三十晚，需要通宵運送雞隻到街市，連吃飯、睡覺的時間也沒有。」在丈夫辛苦工作時，陳麗嫦亦會跟車，與丈夫一起搬運貨物。

張興德及陳麗嫦於1968年農曆8月結婚，舉辦簡單的婚禮。

丈夫沉迷賭博 婚姻陷入冰點

可是艱苦的日子、纍纍的貨物終究壓垮了張興德。為了讓家人過上更好的生活，他開始沉迷賭博。自1981年起，他便經常於深夜時段流連在小西灣的小巷中，與街坊打麻雀、十三張、賭馬，甚至因賭博而徹夜不歸家。縱使沒因賭博而傾家蕩產，但此事已足以使二人的婚姻陷入冰點，「當時日日吵架，差點要鬧離婚。」

張興德曾一度沉迷賭博，使二人的婚姻陷入冰點。

張賭快戒除， 興隆生意旺， 德哥嫦健康。 陳麗嫦〈1981年開始賭錢〉

陳麗嫦知道再多的言語也不能打動張興德，便把語言化作文字，在張興德生日那天，在利是封上寫上一首詩：「張賭快戒除，興隆生意旺，德哥嫦健康。」勸告張興德戒賭。適逢一次張興德在賭十三張期間，見到有人出術，恍悟賭博之害，從此便戒去賭癮。日前一億的新年金多寶，張興德也沒有買，他說「做人最重要知足，金錢足夠花費就可以，要那麼多有甚麼用？」而陳麗嫦亦在詩中感歎：「世情看透是冷暖，金錢萬惡又萬能。」

1981年〈開始賭錢〉 ：張賭快戒除， 興隆生意旺。 德哥嫦健康。

英雄不敵病傷纏，病癒容貌漸改變。 陳麗嫦〈我丈夫的前半生〉

丈夫做手術 婆婆：以為出事

揭到簿的後半部份，陳麗嫦在其中一首詩中寫道：「英雄不敵病傷纏，病癒容貌漸改變。」原來，沉甸甸的貨物不但一度壓垮了張興德的心靈，也壓垮了他的身體。

幾年前，張興德突然感到胸口悶痛，到醫院檢查後，醫生說他的心臟有血管堵塞，需要馬上接受「通波仔」手術。平時一、兩小時便完成的「通波仔」手術，那天竟做了四小時。「我當時嚇壞了，以為他會出事，手不停地抖，眼淚止不住地留出來。」陳麗嫦心有餘悸地握着張興德的手說。

張興德做「通波仔」手術時，陳麗嫦擔心得雙手不斷發抖。

嘗盡了甜酸苦辣，二人之間已毋須用言語、文字寄意，因為再多的言語、文字也抵不過簡單的陪伴。一次，張興德要由小西灣過海到九龍醫院覆診，陳麗嫦就扶着他的手肘，一步一步地走，每十五分鐘便停下來休息一次，餵他喝水，替他整理衣服，休息夠了再上路，約一小時的路程，他們花了三小時才到達。

自張興德患病以來，陳麗嫦日夜無微不至地照顧他。

一起走漫漫人生路 婆婆：我做佢「拐扙」

訪問過後，記者與張陳夫妻到樓下散步，陳麗嫦一如既往地一邊拖着張興德的手，一邊攙扶他的手肘，讓張興德把全身的力氣都加在她身上，令本來已經矮小的她顯得更加矮小，但婆婆笑言：「既然他不喜歡用拐杖，那麼我就做他的拐杖。」

看着二人拖着手，邁着蹣跚的腳步慢慢向前行，時間彷彿回到1967年那個夏天，二人也拖着手，由堅道走回家，由年輕走到白頭。

張興德及陳麗嫦不論走到那裏，都會緊緊地拖着手。

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