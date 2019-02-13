【港鐵洗手間】人有三急無有怕　調景嶺站洗手間及育嬰室將啟用

搭港鐵時若人有三急，並非每個站都設有公共廁所，十分不便。雖然多年來不少市民反映及爭取，但現時仍有不少港鐵站未設有公共廁所。而日前終於有好消息，皆因調景嶺站内，新增男、女廁及育嬰室，並且已於日前完工，預計將於月內啓用。

區議員方國珊率先直播參觀港鐵調景嶺站廁所和育嬰室。

港鐵調景嶺站閘内近B出口男、女廁和育嬰室昨日落成，西貢區區議員方國珊在其facebook專頁，直播有關設施的情況。方表示，經常收到街坊反映，從調景嶺站到鄰近商場廁所，需時十多分鐘，故希望站内增設廁所。

新增的育嬰室，雖然可方便母親照顧孩子，但有居民反映擔心男性闖入騷擾及衛生問題，她已要求港鐵加強保安巡查和清潔，並謂港鐵承諾會加強保安，每天進行兩次清潔；她又建議港鐵在育嬰室門口增設閉路電視，以保障使用者。