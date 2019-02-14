【天水圍物價堅離地】一隻雞蛋貴元朗1.5倍　坐車跨區買餸仲著數

天水圍區內大部分街市皆為私人或外判，多年來區內物價及未來公營街市發展都令人關注。近日團體「社區發展陣線」製作懶人包，比較天水圍及元朗街市物價之餘，亦介紹在區內發展街市的不同方案，供街坊參考。

社區發展陣線在今年近農曆新年的時間，進行街市物價調查，並在近日發表的「天水圍街市資訊懶人包」中指出，天水圍街市物價整體較元朗大同和合益街市貴兩成。對此，社區發展陣線組織主任楊健濱直言不能接受：「小數怕長計，基層人士會思考如何買餸才可節省金錢，但這不應只是個人責任，也是規劃的問題。」

他指接觸到的部分街坊，每隔三、四日會就去一次元朗、屯門這些有食環街市的鄰近地區購買食材，一次就是買數天的份量：「因為食材價錢較便宜，選擇也較多，但這樣仍是不方便。」

社區發展陣線在近日發表的「天水圍街市資訊懶人包」中指出，天水圍街市物價整體較元朗大同和合益街市貴兩成。(社區發展陣線提供)

楊健濱強調，現時區內大部分街市都是私人及外判，競爭不足，亦扼殺了不少附近的小菜檔、肉店，雖然這些小店近年開始在天水圍重新出現，但吸引力依然不足：「道路上有經濟活動，才會有減低物價的功能」。

行政長官林鄭月娥於去年《施政報告》中，宣布落實於天水圍南興建公眾街市，而政府屬意興建的地點天福路、天水圍西鐵站附近，引來不同團體的批評，認為政府漠視天水圍北居民的需要，要求在天水圍北亦增設街市，而社區發展陣線發表的懶人包亦提到，從天水圍北乘輕鐵到新街市所花費的時間和金錢，跟乘巴士到元朗差不多，「現時真的有天水圍北居民認為，有沒有新街市也與他們無關。」楊健濱說。

從天水圍北乘輕鐵到現時政府擬建新街市的天水圍西鐵站附近，所需時間和車費跟前往元朗相近。(社區發展陣線提供)

「但我們聽到不少官員、議員的意見，都是先處理好天水圍南的街市，因為由選址到規劃、撥款、興建，六至八年時間是少不了的。」他認為，在處理天水圍南街市的同時，可在北面設臨時街市，為居民提供新鮮食材。

懶人包中介紹到設立臨時街市的三個方法，楊健濱指，設臨時街市毋須處理地基問題，可以於短時間內完成規劃，惟上次在立法會街市事宜委員會上討論有關意見時，官員的態度強硬，直指處理臨時街市程序複雜，和永久街市無異。

楊健濱又指，如成功設立臨時街市，希望在天水圍南街市落成後，將其慢慢過渡成永久街市，而團體一直有在天水圍進行街坊意向調查，結果顯示不少街坊屬意於天秀墟位置，設立臨時街市：「但我必需強調，我們並不是支持零和遊戲，並非街市落成後，就要消滅天秀墟，重要的是政府要諮詢原有持分者。」