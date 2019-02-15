【咪做大嘥鬼】元宵嘉年華設賀年食品回收　議員：直接送給拾荒者

農曆新年已過去，尚有吃不完的賀年食品，還可怎樣處理？有區議員連續第三年，向街坊收集剩餘的乾貨及生活用品，再透過地區組織，轉贈有需要人士。「唔係掉咗先叫嘥，擺係到唔郁都叫浪費。」

嘉年華回收乾貨食品

元朗區議員杜嘉倫近年不時在所屬選區錦綉花園，向居民收集兒童用品、家居用品及嬰兒奶粉等物資，再轉贈有需要人士，以達致物盡其用。至於回收賀年食品行動，他表示已連續舉辦了三年，每年都成功回收數十盒食品。他指除收集賀年用品，任何生活用品亦收集，如糧、油、麵食、糖果、餅乾等都可回收，但必須是乾貨，已開封、過期，及須冷藏則不合用。「有街坊拎盒糖果來，係開咗，但入面係獨立包裝，我哋都收。主要係關注衛生問題，所以年糕、臘腸、鹹魚嗰啲就唔收。」

由本月9日起至今，他已回收幾十盒食品，主要以糖果、餅乾為主。他說，是次行動沒有指定的收集對象，但主要透過錦綉花園居民捐贈。本周六（2月16日）錦綉花園將舉行元宵嘉年華，他屆時會在場設立收集點，希望有更多人捐贈。他表示，回收所得的食品，將直接贈送予元朗市中心的拾荒者，及透過天水團友好的地區組織，分發予給有需要人士，如家庭環境相對不充裕的綜援戶。