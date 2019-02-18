【為港人加油】油站生涯眾生相　69歲加油員：死貓、紅雞蛋都食過

香港人甚麼都要快，走路快、吃飯快，連到油站入油也要快。在油站工作了18年的加油員甘金，每天早上都為趕上班的打工仔「加油」，經常被打工仔催：「快、快、快！我趕住返工！」這位69歲的婆婆不但沒有一點不滿，更會笑着對客人說：「知道！」她明白香港打工仔步伐急促，便急他們所急，儘快為他們入油。 攝影：鄧穎韜

退而不休：工作使我滿足

「當大家都120歲時，60歲才算是中年。」但在現實中，不少人60歲已經過着退休的生活。69歲的甘金卻退而不休，在油站當了18年加油員，背後原因竟是耐不住寂寞。「子女都長大後，我不再需要整天留在家中照顧子女，又覺得自己與社會脫了節，便想出來工作。」剛好她的丈夫是一名的士司機，她常坐他的的士到油站入油，覺得這份工作頗有趣，便當了一名油站加油員。

69歲的甘金在油站當了18年加油員。

「很多老人家喜歡打牌、跳舞，可是我不喜歡，工作的滿足感和同事的支持給予我很大的鼓勵，而打牌、跳舞並不能使我開心。」於是她便從早上七時開始，至下午三時，於荔枝角通州街一油站為香港人「加油」，有時還要為客人抹玻璃、加玻璃水、打呔氣。這個上班時間讓她見盡香港打工仔如何匆忙、急促，凡事要「快」。

甘金的工作時間為早上七時至下午三時，見證打工仔上班時間如何匆忙。

心急打工仔：快、快、快！

甘金工作的油站位於工廠區，早上8時至10時是繁忙時間，很多打工仔會去入油。「他們方把車停下，便急促地說：『我趕時間，快啲入油，快、快、快！』入完油後就『嗖』一聲把車開走。」別說享用洗玻璃、打呔氣的服務，連多說一句話的時間也沒有。

心急的打工仔在入油後便「嗖」一聲離開。

甘金形容早上入油的打工仔會比較暴躁，說話聲量亦較大。例如每一個客人停車後，她都會循例問客人入甚麼油以及付款方法，有客人會直接忽略她的問題，說：「唔使講嘢，快啲入油！」亦有客人未待甘金開口，已自行報說：「慳油、Shell卡，快！」甘金一句「知道！」便急客人所急，快手幫客人入油。

甘金問客人入甚麼油及使用甚麼付款方法時，由於客人趕時間，有時客人會直接忽略她的問題。

暴躁客人：你給我放油！

客人着急，語氣便會變差，甘金曾因此受過委屈。有一次，有一對情侶駕着benz進油站，當時他們正在爭吵，男的很急速地交一張卡給甘金，說：「慳油，給我入慳油！」便把車窗調上，甘金問他是否入滿，他不回應。她見氣氛不對勁，不好意思再問，便「自作聰明」替他入滿。詎料入滿油後，那男的很生氣地指着她說：「我幾時叫你幫我入滿？沒有，我架車從來不入滿的，我每次只入500元。不管你用甚麼方法，給我放油。」甘金知道放油不是她的職責，便對那男生說：「抱歉，因為我們的溝通出現了一些誤會，請你再多給我一次機會。是我錯，我沒有問清楚就幫你入滿。」但那男的很堅決地拒絶了甘金的請求，甘金只好說找站長來解決問題，那男的一生氣，便一手搶走油卡，「嗖」一聲駕車離開了。

甘金幫客人入滿油後，該客人責備她指自己只入500元，要求甘金放油。

過了一段時間，那男生又來入油，向着甘金所在的方向駛去，甘金笑着對他說：「先生，我記得你，入500元對嗎？」他很開心地對着甘金笑，甘金入完油後，他對她說：「阿姐，我知道上次的事與你無關。」甘金也放下心頭大石，開心地對他說：「謝謝，再見！」

苦中有甜：顧客變朋友

有客人要求多多，但也有客人窩心舉動為甘金雪中送炭。「之前天氣寒冷，客人會說：『今日好凍喎，你着咁少衫夠㗎喇？你着多件衫，唔好凍親啊！』夏天時，客人知道戶外工作辛苦，會叫我多喝水，甚至到便利店買水給我喝。」

甘金與不少熟客做了朋友。

在油站工作了18年，甘金跟不少顧客已經變成了朋友。「之前有一對年輕情侶，經常來入油，後來他們結婚，會派喜餅給我們，過多一兩年生小孩，又來派紅雞蛋。」說完，她笑得前仰後翻，見牙不見眼，「真的很開心，很有成就感。」

甘金雖已69歲，卻沒有一般老人家的老態，反而顯得容光煥發。

工作愉快：同事變姊妹

滿足感除了來自顧客，更多的是來自同事，甘金和另外三位年紀相若的女同事共事十多年，關係已由同事昇華成姊妹，更被客人稱為「四朵金花」。「之前我先生去世，我需要離開工作崗位一段時間，她們十分支持我說：『你去做自己的事吧，我們會完成你那一份，不需要擔心。』」有時站得久有點累，她的同事會說：「你去休息一會兒吧，這裡交給我們。」受訪這天，她所塗的唇膏也是同事借給她的。

「但我是純天然的，平時不會化妝。」甘金強調。已屆69歲的她，沒有一般老人家的一頭銀髮，也沒有滿臉皺紋，看來容光煥發，健步如飛，問她如何保養，她說她只是偶爾睡覺前會塗保濕， 一年染兩三次頭髮，最重要是保持心境開朗。

「因為我喜歡這份工，常帶着開心的心情上班，把這份開心感染給客人，令他們開開心心地入油，開開心心地離開。」她相信做得開心，人也自然活潑點、年輕點。