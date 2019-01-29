【請病假】詐病源於職場不滿足？　調查：3分1打工仔曾「射波」

工作壓力大，加上天氣寒冷，相信不少打工仔每天早上都會在床上天人交戰一番，不斷掙扎應否上班。最近有一項調查指，有三分一員工會假裝生病請病假，這種行為可能與工作滿意度有關。

患上流感相信是不少打工仔扮病「射波」的藉口之一。（GettyImages/VCG）

你有沒有試過在早上不想上班時，打電話給上司，假裝自己喉嚨痛及發出幾聲假咳，並以沙啞的聲音，告訴他你今天無法上班，因為你染上感冒了（現時正值冬季流行性感冒（流感）高峰期，流感可能會是一個更好的借口）。美國員工賞識激勵公司O.C. Tanner訪問了一千名員工，發現有三分一人會假裝生病請病假。

受訪者扮病請病假的原因（按圖了解）：

1. 休息和放鬆：50％（GettyImages/VCG）

不過，雖然有很多人試過扮病請病假，但受訪者表示，他們並沒有經常這樣做。在31％假裝生病的人中：

68％說他們每年不到一次這樣做 12％說他們每年會這樣做一次 15％說他們每隔三到六個月會扮病一次 5％說他們每個月都會「生病」一次

打工仔假裝生病請病假，或與工作滿意度有關。（GettyImages/VCG）

說謊帶來了複雜的感覺，假裝生病的人中有33％對此感到內疚，而26％的人從不感到愧疚。調查結果又顯示，工作的滿意度與假裝生病之間似乎存在聯繫：

34％扮病的人認為工作阻礙了他們在其他生活領域獲得快樂的能力，只有17％沒有扮病的人同意這一點。 40％扮病的人表示他們不信任他們的高級領導人，只有24％沒有扮病的人表示贊同。 45％扮病的人表示，公司比員工更重視生產力和資產負債表，只有32％沒有扮病的人同意。

扮病「射波」是不負責任的行為，甚至會增加有上班的同事的工作量，不過，如果公司有大量員工經常請病假，上司應該與員工進行溝通，除了了解他們的身體情況，也要看看工作量、工作內容、員工關係等方面是否出現問題。建議最後一句，如果打工仔要扮病「射波」，千萬不要在社交媒體上發布任何令人找到痛腳的東西。

（資料來源：Ladders）

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