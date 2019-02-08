【水貨客】如做間諜　奇招鬥海關　行內人揭香港代購神秘面紗

「我想加入做代購可以麼？」微信上，我小心翼翼地給「牛姐」發送了一行字。2個小時過去之後，對方才通過了我的邀請，簡單的溝通之後，將我拉到了她的群裏，40多人的群裏清一色的「港代」，牛姐則是群主。「牛姐」是她的網名，在微信名字的前綴裡還有一串「AAAA」，這是為了能出現在通訊錄的最前端而設定的，方便客戶搜索。

「我跟那些賣三無產品的微商不一樣，你明白？」電話的一端，她的語氣急促，極力地解釋自己的定位。今年是她做代購的第三年，目前有穩定的客源和貨源，在其他人看來，牛姐已經算是代購中的「戰鬥機」了。隨着國內消費能力的不斷增加，愈來愈多的人瓜分着「港代」這塊蛋糕。除了站在金字塔頂端大代購們享受着甜頭之外，海淘平台及海外購物平台的引入也加入到競爭中來，壓縮着「港代」的化妝品及奢侈品的市場，而代購群體的主力軍們，只能夠在夾縫中求生。

入坑

在群裏我認識的第一個人是阿水。作為一個5年資深的「港代」，阿水見證了整個代購行業從「欣欣向榮」到「前途未卜」的轉變。彼時的阿水在香港的一所高校讀研，一次到深圳找同學聚餐時，受同學所託買了兩瓶「神仙水」，等到轉帳的時候，同學按照1:1的比例轉給了他，當時的匯率大概在0.8左右，一筆無意間的代購讓他淨賺300多人民幣。這讓阿水覺得豁然開朗。「那個時候就在想，原來還可以這麼賺錢，可以搞一下試試看。」還在上學的阿水希望藉助自己的香港臨時身份的優勢，為自己的高額學費及生活費分擔一些。

前往香港的代購們（深圳微時光提供）

回到香港之後，阿水正式為代購的工作東奔西走。先是一家家的問價，備案打折促銷活動的日期，為自己的採購做足功課。接着就添加了很多微商的微信，進了很多群，天天刷別人的朋友圈，學習他們的語氣、語調，以及用哪些關鍵詞能夠刺激到顧客的神經。一個星期之後，阿水在朋友圈裏發了一條自己將要「C位出道」的廣告，這在他的朋友圈裏掀起了不小的浪花。

「你怎麼開始做這個了？」

「好好上你的學吧！別搞這些沒用的。」

「給我朋友圈交廣告費了麼。」

很多熟人都在調侃和諷刺，真正來找他買貨的人非常少，阿水只能集體回覆道「因個人原因需要往返港深，賺個路費和餐費」，這才稍稍緩和朋友圈裏的氛圍，來他這裏打聽商品的人才漸漸多了起來。但因為阿水太過誠實，每次都是誠心報價，所以大多數的時候，他都被作為一個對比的標杆，問價結束之後，就沒有了下文。

他的第一筆訂單全是化妝品，來自朋友的委託。「全是小額商品，幾瓶眼霜，幾瓶洗面奶，反正都是很便宜的東西。我跑了兩個商場，花了幾個小時，還要拍視頻什麼的，那一趟下來賺了200塊左右吧。我來回路費80港幣，等於賺了100塊左右，花了我6個小時。」阿水苦笑道。

打包好待發送的快遞（深圳微時光提供）

過關的時候阿水戰戰兢兢，生怕被海關查到要他補交稅款。後來他才知道，這類商品如果不超過5000塊是可以免稅放行的，可以說阿水的第一次是極其失敗的例子。「一開始的時候根本不賺錢，顧客會跟你砍價，壓低你本來就不高的利潤。最怕的是跑單，有的時候你東西都買好了，顧客突然不要了，我遇到過好多次，被人拉黑，做這個你要有心理準備，學會吃苦，吃虧，最主要的是耐心。」阿水以過來人的身份不斷傳授我經驗，每一句話都來自他的親身經歷。

如果說阿水是為了減輕生活費的負擔，那麼牛姐與他屬於同一類人。牛姐做代購前是個全職媽媽，自從「三聚氰胺事件」後，她對奶粉的標準非常嚴格，國產的奶粉她根本信不過，只選擇進口的奶粉。在「寶媽群」裏，賣奶粉的人着實不少，但常常斷貨以及價格偏貴讓牛姐十分焦慮，不如自己親自去買。幾次旅行讓她看到了其中的商機，而購買的目標從一開始單一的奶粉增加到了數十種商品，漸漸從兼職代購做成了全職代購。等她的小孩斷奶之後，牛姐乾脆來到了深圳，全身心地投入到代購行業裏來。生意最火的時候，手裏有幾個大群的優質客戶，還有十幾個買手。

做港代的成本很低，一本通行證，一個大箱子，成了港代的標配，這就讓更多人加入到代購大軍中來。口岸門口經常看見的景象就是，一大堆買手將手中的貨物遞給買主，而買主則帶着幾個人手腳飛快的將商品分類和打包。

奶粉永遠是暢銷品（深圳微時光提供）

嫣然一副「眾生平等」的樣子。它解決了一些在港讀書的學生日常生活的壓力，勤快的甚至能夠解決學費的問題，也讓一些沒有一技之長的人看到了「曙光」。以致很多退休在家的阿姨們也加入到代購的浪潮裏，「中國大媽國外商場掃蕩」的新聞經常佔領各大頭條。

平等、自由、不受氣，成了很多人走上代購之路的理由。然而這些游走在「灰色地帶」的商品「擺渡人」，心理大多都清楚，其中要擔待的風險。

過五關，斬六將

牛姐的群裏每時每刻都在聊天，有的是求轉貨和帶貨，有的是問價，但更多的時候，是信息共享。比如今天哪家店舖做活動，有折扣，可以幫忙帶產品。再比如，今天哪裏的產品斷貨了，不要白跑一趟等等。無論何時，群裏總是一片繁忙的景象，一條條的語音和文字不斷地雙屏，上一條還沒看完，又一條就刷了上來，只有在談到海關的檢查力度時，那些沒有營養的刷屏才會停止。

「前面有紅燈麼？」（大陸海關查的嚴不嚴？）

「紅燈，暫停。」（查的很嚴，不能過關，暫停帶貨）

「豬肉台攔下一大批。」（X光機檢查非常嚴格，攔下很多人）

「分流有1女。」（橋上有女海關人員在查）

一句句的行業「黑話」跳了出來，就像《智取威虎山》中的橋段一樣，似乎下一句就是「天王蓋地虎、寶塔鎮河妖」的橋段。

「港代」間的暗語（深圳微時光提供）

「兄弟，過關才是風險最大的事情。」阿水一字一句地強調。時針撥回2018年的9月28日，上海的T2航站樓，一趟由韓國起飛的航班落地後，中國海關突擊檢查，飛機上100多名代購依次被查，並按規定繳納稅款。有些代購補繳的稅款高達5位數，這一天在代購圈裏被稱為「928代購圈黑暗日」。

而深圳對於非法代購的管理更加嚴格，在2018年6月份加裝了「人臉識別」系統，通過大數據的分析和技術支撐下，每個旅客的出入境次數、時間以及個人紀錄都會毫無保留的顯示出來，讓代購的生存「雪上加霜」。為了應對海關的查處，代購們出盡了奇招，每天都在上演着「諜中諜」式的劇情。

被海關攔下的代購們（深圳微時光提供）

「以前沒那麼嚴的時候，就拎着箱子走，眼神不要飄，中獎真的就是運氣問題。現在每次都得小心翼翼的，中獎成了家常便飯了，指不定什麼時候就被海關KO了。」阿水感嘆道。

在圈子裏還有一個公認的「潛規則」，一旦被查獲，所有的損失或者稅費都由代購個人承擔。2018年10月份，牛姐親自帶貨的時候，被海關攔下。根據以往的經驗，牛姐將不同價值的商品分類歸置到不同的袋子或箱子裏，進入大陸關口的時候被要求上「豬肉台」檢查，重複商品及擺列整齊的盒子暴露了自己的身份。牛姐運氣不錯，沒有被扣貨，在補繳了稅款之後就被放行了。而這筆稅款都由她自己承擔。

「你告訴了買家自己要繳納稅款麼？」我問道。

「通知也沒用，你幹這個就得承擔這個風險，你得知道你的行為是游走在灰色地帶，顧客也知道。你最大的優勢就是價格，讓他們給你補稅，人家憑什麼買你的貨？」牛姐說道。

「風險都自己擔了，跟收入成正比麼？」我又問道。

「你自己帶一趟就知道了，肯定不會讓你失望。群裏有人做了兩年就在福田買了套房！」群裏一個代購很快就回覆了我，發了一個微笑的表情包讓我自行體會。

「你們有誰了解，《電子商務法》對代購有什麼影響麼？」當我問出這個問題的時候，群裏出現了少有的寂靜，然而沒有保持多久就被打破了。

「不怕，其實主要是對那些平台上的人。」

「沒錯沒錯，做代購本來就是因為自由，讓我辦證上稅的話，我就不幹了。」

你一言我一語，很快便將問題的本質淹沒了下去，直到最後一個女孩說了一句：「希望能讓假代購消失，讓假貨消失吧！」

海關處被攔下的代購們 （深圳微時光提供）

底線

假貨，一向是代購中的禁忌，假代購也一直是代購圈裏處於鄙視鏈底端的人群。牛姐曾經對群裏進行過一次大清洗，原來近100人的群清洗過後少了將近一半。「禁止假代，禁止假貨。」短短的8個字是群的宗旨，也是公告內容。

而海外代購爆發的元年，也就是2008年「三聚氰胺」事件之後，眾多家長對國外奶粉有了狂熱需求，其本意恰恰是因為商品質量能夠得到保證。直至市場需求的不斷擴大，品牌的多樣化讓國內的消費者產生了巨大的需求，品質好、價格低、安全可靠是消費者打開錢包的重要原因。而一些代購「劍走偏鋒」，遺忘了代購規模擴大的本意。

假代購的「假」表現的非常多樣化。「假直播、山寨貨、殺熟，這些都在假的範疇裏。」牛姐一個個的舉例說明。

（深圳微時光提供）

隨着移動互聯網的不斷發展，代購直播成了境外代購們的重要工具，從早期的拍照直播，到小視頻直播，再到各類直播APP風靡，都是為了「自證清白」，證明自己的產品來自專櫃，或者來自正規渠道。直播結束後，假代購們先退貨，然後到上水等「水貨客集散中心」的藥房或其他門店購買同一商品，再以專櫃的價格賣給消費者，賺取巨額差價，這種假直播的現象隨處可見。

因為藥房的商品要便宜很多，商家通常以薄利多銷的理念賣貨。價格過低反而衍生出更多不良現象，假貨、山寨貨應運而生。代購原本是規避風險的方法，現在慢慢的成為了風險本身。而有的代購乾脆直接購買假貨，再以正常的價格賣給消費者。

「有一段時間，我代購一件產品的進價，還比電商平台上的產品貴20-30塊，可想而知，這些平台上的商品究竟有多少是值得商榷的吧？」假代購的瘋狂讓牛姐有些無語，更讓她無語的是顧客們會用假貨的價格來跟他們殺價。

「網上才賣80，你憑什麼賣100？這是不是傻，如果不是假貨怎麼可能比我們代購的原價還要貴呢？你要是信得過你就去買對不對？」談起這些人牛姐的脾氣上來了，電話中的聲調升高了不少。她大部份的老客戶，因為對她的信任，往往願意多花個十幾塊來購買讓他們放心的產品，這也是真代購們立足的根本，質量保證才是生存下去的「王道」。

一次代購的冰山一角（深圳微時光提供）

夾縫求生

「做肯定做不長的，先賺點錢再想想做什麼吧。」阿水直接了當的告訴我他的職業規劃，代購這一行他並沒有過多的規劃。入行5年，被罰、跑單、退貨已經成了家常便飯，短時間的帳戶增長並不能代表他的經濟水平。除去日常開支和罰單之外，阿水的存款並沒有太多，如果平均到每年，純收入甚至比不上一個深圳的程式設計師。

從最開始的兼職到現在的全職，阿水總會聽到「XX人又發展了幾個代理，月入幾萬」的傳言，每次打開社交圈都反覆的出現着「喜提靠海大別墅」的勵志雞湯。每當別人問起：「你一定賺的很多吧？」阿水總是苦笑着搖搖頭。阿水介紹說，他每次前往香港時背包裏時常放兩樣東西，一瓶礦泉水，一袋麵包，這就是他一天的口糧（食糧），這也是大多數人肉代購的標配。

放棄聲明（深圳微時光提供）

「門檻低，競爭愈來愈大，你做口碑人家也做口碑，小代購雖然也賺錢，但是未來肯定要有轉型，要麼開（網）店，要麼做上家找代理。你剛說的那個新法（《電子商務法》），別看群裏說沒事兒，其實都怕着呢，（施行）到這兒（個人代購）只是時間問題，要麼轉型開店，要麼就別做。」阿水最後發了一條長長的語音，沒說一句話就要停頓一會兒，語氣裏帶着一絲無奈和迷茫。

個人代購者本就游走在灰色地帶，《電子商務法》正式實施後，幾乎每個代購都深處「雷區」，對於代購的混亂現象時有一定的抑制作用。同時它也從法律意義上提高了代購的門檻，對於消費者來說，能夠減少買到假貨的機率。如果實施到位，必將會在代購圈裏刮起一股「腥風血雨」。除此之外，有關部門也在不斷降低着日用品的關稅，進一步的壓縮「港代」們的生存空間。

「港代」的現狀，亦如改革開放初期市場上的投機倒把分子（利用不正當手段牟取暴利者），如果不能正確的跟着時代的腳步走，代購們必將在日漸成長的電商升級浪潮裏緩慢地「死去」。

海外代購何去何從（深圳微時光提供）

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