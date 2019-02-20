【颱風襲港】杏花邨街坊爭取建防波堤　政府仲要研究多一年半？

近年每有颱風襲港，臨海當風的港島屋苑杏花邨必會首當其衝。水浸、停電等誇張情況屢有出現，該處居民組成關注組，自去年十月起爭取在對開海面興建防波堤，但近日政府部門只回覆表示，正在籌備為期至少一年半的研究工作。日前天文台已發出本年首個黃雨警告，而風季還有數月就會再次來到，居民擔心屋苑不能再次承受超強颱風帶來的災害和破壞，希望政府能將研究和籌劃興建的工作同步進行，縮減工程所需時間。

颱風「天鴿」、「山竹」對全港各區造成影響，其中對港島東杏花邨的摧殘尤為嚴重。地下停車場被倒灌的海水浸滿，屋苑其他位置亦變成澤國，單位更出現停電、停水等問題，除了造成不便和損失，善後工作亦耗費不少時間和人力。一班居民在去年10月成立杏花邨居民關注組，集合了由入住數年以至是30多年的業主。他們無黨無派，只是對這個社區有歸屬感，希望未來仍能安居樂業。但面對長久以來颱風吹襲後的破壞，而屋苑亦開始老化，他們希望提升小社區對颱風的防禦力，以至是危機應變的手法。

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關注組成員之一的郭先生指，每逢有強颱風來到，杏花邨一帶的海浪會打到兩、三層高，其中以沿海的7、8幢住宅最受影響。他表示，約在10年前該處曾由屋苑方面出錢興建防波堤，但近年所見，颱風規模太大而且來得頻密，屋苑常受巨浪侵襲，因此他們希望興建新的防波堤，「早前嘅山竹事件係一個觸發點，屋苑喺海岸線旁邊，颱風威脅已經唔係一朝一夕，見過咁多例子，我哋希望增加屋苑抵抗颱風嘅能力。」早在數月前，他們已要求管理處和不同政府部門就防波堤作出研究及行動，但至現時不見有大進展，他們對來年颱風再次來襲表示擔心。

東區區議員何毅淦亦指，雖然在海面興建防波堤牽涉到一些填海工程，明白需要有相關報告支持，但他認為此項減低颱風影響的工程爭議不會很大。他表示，在10月時居民曾進行遊行請願表達意見，同期他亦與居民一同提出了興建防波堤、弱波石等三個方案，「無論居民事後做乜都好，都只可以係小修小補，所以保護海堤係必須。」雖然近日發展局回覆指會將項目納入研究，但何指，整個研究需時18至24個月，完成後仍需待通過撥款等漫長過程，他希望政府部門能站在居民角度工作，「唔係要求佢哋跳過晒啲程序，而係當中會唔會有啲程序可以同步進行？每年都見到破壞情況嚴重，大家都好希望可以盡快完成工程！」